Il 16 Dicembre, a partire dalle ore 07:00 del mattino, Andrea Pimpini sarà in diretta su YouTube per celebrare il decimo anniversario della sua carriera musicale. Durante la trasmissione, Andrea ripercorrerà i momenti significativi degli ultimi dieci anni, presentando i suoi brani più popolari, sia inediti che cover.

Dettagli dell'Evento

L'evento, intitolato "Andrea 2014 – 2024", offrirà ai fan la possibilità di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato la carriera dell'artista. La diretta sarà accessibile tramite questo link e sarà trasmessa contemporaneamente su thegametv.it, thegametv.org e andreapimpini.com.

Partecipazione e Interazione

I fan potranno seguire l'evento anche su X (Twitter) utilizzando l'hashtag #Andrea per commentare e interagire in tempo reale. Andrea ha recentemente condiviso sui social media il suo trasferimento a Macao, nei pressi di Hong Kong, segnando un nuovo capitolo della sua vita.

Un Percorso Decennale

Durante la diretta, Andrea parlerà della sua esperienza decennale su Internet, condividendo storie e retroscena dei suoi incontri con vari artisti e degli eventi passati. Saranno riprodotti anche i brani di maggior successo degli ultimi anni (inediti e cover).

Carriera e Traguardi

Dal suo debutto al Romics nel 2017, davanti a migliaia di spettatori, Andrea Pimpini ha continuato a conquistare il pubblico con la sua musica. Nel 2019, ha pubblicato il suo primo inedito insieme alla Greater Fool Media di Roma. Durante l’iniziativa #iosuonodacasa e il successo del disco, le sue dirette streaming sono state condivise dalle principali testate giornalistiche italiane, tra cui Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia.

Nel 2021, Andrea è stato inserito da Billboard al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. L’anno seguente, ha pubblicato il suo primo EP in inglese, “I’ll Stay by the Window”.