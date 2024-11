L’esperienza narrativa e musicale dell’artista si fondono alla perfezione.

Il brano “Bagagli Di Provincia” della cantautrice Giulia Barbara Pagani, pubblicato sui digital stores il 6 settembre, è disponibile dal 15 novembre 2024 anche nelle radio in promozione nazionale. Intraprendi lo straordinario viaggio musicale di Giulia Barbara Pagani, una fusione di culture e lingue. Dall'Italia a Parigi, il suo percorso non facile è stato segnato da sfide, conferendo ai suoi successi una profondità eccezionale. La sua passione per il canto è sbocciata precocemente. Un progetto Erasmus cruciale l'ha portata a Parigi, dove l'essenza musicale della città si è infiltrata nelle sue composizioni. La poliglotta abilità di Giulia Barbara Pagani la fa muovere tra italiano, francese, inglese e spagnolo, abbattendo barriere linguistiche. La fusione di generi pop e narrazione crea un'esperienza avvincente che va oltre il suono. La sua arte incorpora le radici italiane, le ispirazioni europee e una passione incrollabile, collegando culture e generi. Il percorso di Giulia Barbara Pagani riflette un'artista che esplora senza paura l'ignoto, trasformando le sfide in arte. Nella sua musica, ogni nota porta il peso della dedizione, della perseveranza e di una creatività illimitata. Mentre ti immergi nella sua fusione melodica multilingue, ricorda la storia dietro ogni nota armoniosa, una testimonianza di un'artista che trasforma la sfida in bellezza, ispirandoci tutti.

“In questo brano parlo delle sfide economiche principalmente che ho dovuto affrontare, dell'ingiustizia e del peso del denaro. Parlo anche però di come sono riuscita ad affrontare tutto ciò, non direi necessariamente che ho “vinto” la guerra ma qualche battaglia sì.

Voglio mandare un messaggio di forza e di sostegno a chiunque stia affrontando una situazione simile.” Giulia Barbara Pagani

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4jZMpwPklvPa3RSJ1RLFds?si=f45d8579bc0749cd

Storia dell’artista

Giulia Barbara Pagani, classe 94, è cresciuta nella provincia milanese, precisamente a Trezzo sull'Adda e sin da bambina si appassiona alla musica, più in particolare al canto. Nel 2017, si laurea in Comunicazione Interculturale. Prosegue gli studi iscrivendosi alla magistrale di Scienze della musica e dello spettacolo. Attraverso il progetto Erasmus, viene selezionata per frequentare il primo anno di Musicologia presso la prestigiosa Università Sorbona di Parigi, città che l’ha accolta e nella quale vive tutt'ora. Si laurea poi ad una seconda magistrale, Industrie Culturali franco-italiane, sempre all’Università Sorbona. Da anni si dedica alla scrittura di brani originali, due dei quali hanno raggiunto la semifinale del Tour Music Fest - The European Music Contest nella categoria autori, dove hanno ottenuto un'ottima valutazione da Francesco Gazzé. Nel giugno 2017 partecipa a un masterclass di Sound Design, coadiuvato da Raffaele Stefani. Nonostante col canto si ritrovi ad interpretare brani prevalentemente pop e R’n’b, si ritrova spesso a scrivere testi pensati in chiave rap. Su questa linea, nel 2020, inizia a dedicarsi alla produzione e alla pubblicazione di brani originali in chiave urban pop e successivamente non si risparmia dallo sperimentare con brani elettro-pop.

Instagram: https://www.instagram.com/giuliabarbarapagani/

Facebook: https://www.facebook.com/giuliabarbarapaganiofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@thatsgiuliabp

YouTube: https://www.youtube.com/@giuliabarbarapagani