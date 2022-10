Ai premi che celebrano i migliori film indipendenti della stagione, i Gotham Independent Film Awards, la discesa agli inferi nel mondo della musica classica dal titolo TÁR di Todd Field con protagonista Cate Blanchett, ha conquistato il maggior numero di candidature, tra cui miglior film e miglior script.

Nella gara per il Miglior Film Internazionale spicca la prima sfida tra 3 titoli presentati dai rispettivi Paesi per la competizione ai prossimi Oscar. Il candidato scelto per rappresentare la Corea del Sud (La donna del mistero), il candidato austriaco (Corsage) e il candidato francese (Saint Omer).