Agli Astra Film Awards (gli ex Hollywood Critics Association Film Awards e gli HCA Creative Arts Awards) pioggia di nominations per due film campioni di incasso: Wicked - Part I (19) e Dune: Part Two (15).

Segue l'acclamato musical cromatico Emilia Perez con 11 nominations e il body horror The Substance con 10 nominations. Tra gli altri film più nominati abbiamo Challengers di Luca Guadagnino (9), Il Gladiatore II (8), The Brutalist (7), Anora (7), Conclave (6), e il film d'animazione The Wild Robot con 5.

Tra gli italiani nominati spiccano: Marco Costa per il montaggio di Challengers e i casting director Barbara Giordani e Francesco Vedovati per Conclave.