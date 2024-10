I Gotham Awards tornano a scaldare la Stagione dei premi: annunciate le nominations per questa edizione, che mira ad essere un trampolino di lancio verso gli Oscar. Basti pensare che su 19 edizioni, e cioè da quando è stato assegnato anche il premio per il miglior lungometraggio, 13 vincitori del Gotham per il Miglior Film sono stati candidati all'Oscar con 5 di loro che sono riusciti anche a portare a casa la tanto ambita statuetta. Un record che conferma l'importanza di questo riconoscimento nell’ambito dell’Awards Season.

A conquistare quest’anno il maggior numero di candidature è stato il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, Anora.

Buone notizie per l’Italia: Vermiglio di Maura DelPero scelto per la competizione internazionale ai prossimi Oscar, è stato candidato nella categoria Best International Film. Inoltre tra i candidati al Miglior film c’è anche Challengers di Luca Guadagnino.