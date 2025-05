Anche oggi il mondo del trasporto pubblico romano ha offerto diversi aggiornamenti, tra rinvii, approvazioni e bilanci. Ecco la rassegna delle principali novità.

Ancora nessun ripristino per gli autobus su via Po

Il ritorno delle linee bus su via Po, annunciato nei mesi scorsi, resta ancora sulla carta. Malgrado le aspettative di un rapido intervento, il ripristino non è stato ancora attuato. I cittadini attendono risposte.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/rinvio-ripristino-autobus-via-po.html

Ciclabile al Mattatoio: firmata la convenzione

È stata firmata la convenzione tra Comune di Roma e Fondazione Roma per realizzare la nuova pista ciclabile nella zona del Mattatoio a Testaccio. L’intervento rientra nel più ampio piano di mobilità sostenibile dell’area.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/ciclabile-mattatoio-testaccio.html

Tramvia Tangenziale Sud: via libera dal Parco Appia Antica

L’Ente Parco ha dato parere positivo alla nuova proposta del tracciato della Tangenziale Sud. La soluzione individuata dal Campidoglio prevede un tratto in sotterranea che salvaguarda l’area archeologica.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/approvazione-secondo-lotto-tramvia-tangenziale-sud.html

Weekend di eventi: modifiche alla rete del trasporto pubblico

Giubileo delle famiglie, arrivo del Giro d’Italia e preparativi per la parata del 2 Giugno renderanno particolarmente delicata la gestione della mobilità nei prossimi giorni. Il piano del Comune prevede deviazioni, navette e rinforzi sulle principali linee.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/modifiche-rete-trasporto-pubblico-fine-settimana-maggio-giugno.html

Atac: bilancio 2024 chiuso in attivo

L’azienda capitolina dei trasporti ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di un milione di euro. Si tratta del secondo anno consecutivo in attivo, un risultato positivo per la gestione economica dell’azienda.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/chiusura-bilancio-atac-2024.html

