Metro C: i cantieri verso la Farnesina inizieranno nel 2026

Durante un'intervista a Buongiorno Regione, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané ha annunciato che i lavori per estendere la Metro C da Clodio-Mazzini fino alla Farnesina prenderanno il via a gennaio 2026. L'intervento completa il tracciato previsto e punta a migliorare l'accessibilità al quadrante nord-occidentale della Capitale.

Nuovi vertici per Atac: ecco chi guiderà l’azienda

La municipalizzata dei trasporti cambia guida: Alessandro Rivera è stato nominato presidente, mentre Paolo Aielli assumerà il ruolo di amministratore delegato. Le nomine arrivano in un momento chiave per l'azienda, chiamata ad affrontare importanti sfide tra rilancio del servizio e innovazione.

Metro B: interruzioni e caos viabilità nella giornata del Pride

La giornata del 14 giugno è stata segnata da forti disagi lungo la Metro B, complice una combinazione di lavori programmati e lo svolgimento del Roma Pride. L'interruzione del servizio ha messo in difficoltà migliaia di utenti, generando ripercussioni anche sul traffico di superficie.

Elisa testimonial per la mobilità sostenibile a Milano

La cantautrice Elisa è protagonista di una campagna per promuovere il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo. L'iniziativa, che punta a incentivare l'uso di mezzi ecologici in città, abbina musica e sensibilizzazione ambientale.

