Oggi a Roma si è parlato molto di qualità del servizio, incentivi alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale. Tra aggiornamenti istituzionali e cronaca, ecco cosa è successo.

Carte qualità incomplete per i bus periferici

SAP e BIS, due aziende che gestiscono parte della rete bus nelle periferie romane, hanno pubblicato le carte qualità 2024. Tuttavia, i documenti risultano privi dei contenuti minimi previsti dal contratto di servizio: mancano indicatori misurabili, livelli attesi e risultati ottenuti.

Una trasparenza parziale che impedisce ai cittadini di valutare l’effettivo stato del servizio, in un contesto – quello delle periferie – dove l'efficienza del trasporto pubblico è particolarmente cruciale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/carte-qualita-servizi-2024-sap-bis.html

Bonus pedalata per i dipendenti di Roma Capitale

Il Comune di Roma ha lanciato un incentivo rivolto ai propri dipendenti per favorire l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Il bonus viene calcolato in base ai chilometri percorsi e mira a ridurre l’impatto ambientale della mobilità urbana, incoraggiando comportamenti sostenibili.

Una misura concreta che rientra nel più ampio piano di promozione della mobilità attiva nella Capitale.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/bonus-ciclabilita-dipendenti-capitolini.html

Filobus 90, principio d’incendio durante il rientro in deposito

Questa mattina, un filobus della linea 90 ha preso fuoco mentre stava tornando in deposito, fuori servizio. Nessun passeggero a bordo e nessun ferito, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla manutenzione della flotta, in particolare quella dei filobus, recentemente tornati in servizio dopo anni di stop.

Con l’estate alle porte, cresce la preoccupazione per la sicurezza e l’affidabilità dei mezzi.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/principio-incendio-filobus-11-giugno.html

Lavori stradali in corso a San Basilio

Da lunedì 9 giugno sono iniziati importanti lavori su via Nomentana, all’altezza di San Basilio. Si tratta di un intervento in due fasi per mettere in sicurezza diversi incroci critici e migliorare la viabilità della zona.

Tra gli interventi previsti: nuove rotatorie, modifiche agli incroci e un senso unico temporaneo verso piazza Sempione. Il cantiere andrà avanti fino a metà settembre.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/avvio-lavori-black-point-nomentana-san-basilio.html



