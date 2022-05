Dal 27 maggio arriva in radio, disponibile in digitale, il singolo di Bryan Jimnz “Ma te No” (Soul Trade Music Publishing Group/Believe).

Il brano è il racconto di un amore che, prima di esser riconosciuto come tale, deve subire tante vicissitudini. Gli innamorati subiranno la loro distanza, proveranno nuovi amori, diverse fatalità li allontaneranno, per poi riavvicinarli senza che quasi se ne accorgano, fino al fatale incontro dove tutto sarà più chiaro.

“Questo è un brano spensierato, per chi non si prende troppo sul serio, e che anche se non ha fortuna in amore, non si lascia condizionare dagli eventi, perché l’amore vince sempre. Il titolo è venuto fuori da solo - racconta Bryan Jimnz - io e il mio produttore Antonio Vapore, abbiamo ascoltato la base che avevo creato, e si è materializzato nella nostra mente.”

Qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=ld9ROqG5vDA

Il video è stato girato ad Ostia, tra il villaggio dei pescatori e il camping Village. Eravamo tutti come in vacanza, ognuno aveva il suo bungalow, tra piscina e le riprese, anche della scena notturna è stato davvero come vivere una festa squillante e motivante.

Bryan Jimenez, in arte Bryan Jimnz, è cantautore, musicista, arrangiatore e produttore dominicano del genere Pop Latino e Urbano. Nato nel 1995 nella città di Higuey (Repubblica Dominicana), è cresciuto immerso nella musica: figlio di genitori cantanti e musicisti, ha vissuto la sua infanzia in un ambiente in cui si scontravano più generi musicali. In breve tempo diventa uno dei più noti musicisti e arrangiatori della sua città. La musica di Bryan Jimnz spazia tra vari generi musicali, come Jazz, Blues, musica classica, Merengue, salsa, salsa classica e moderna e ballate. A 19 anni si stabilisce in Italia dove inizia a scrivere e comporre canzoni. Non smette mai di sognare un futuro da cantante ed è proprio qui che inizia a pensare di mettere in piedi un proprio studio musicale, data la mancanza in Italia di studi di registrazione per musica latina, diventando così anche un mixing ingegnere e produttore musicale. Inizia così a produrre la propria musica, per lo più di genere pop latino e urban, con variazioni tra generi musicali americani ed europei.