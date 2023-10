In una fusione di tecnologia e arte, la RAW Rome Art Week, la rinomata settimana dell'arte contemporanea nella Capitale, propone un appuntamento imperdibile: "AI nel mondo delle immagini". L'evento, che si terrà martedì 24 ottobre presso l'Open Studio Gallery di Patrizia Genovesi, promette di essere un crocevia di idee, riflessioni e visioni del futuro.

Il fulcro dell'incontro sarà il cortometraggio "EX Machina", un'opera che esplora le intricate intersezioni tra umanità e tecnologia. Questa proiezione non è solo un momento di intrattenimento, ma servirà come base di discussione per riflettere sul ruolo sempre più incisivo dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito delle immagini e, più in generale, nella società contemporanea.

Parallelamente, AFIP International presenterà una selezione di fotografie scattate dai suoi professionisti, dimostrando come l'IA può influenzare e trasformare l'arte della fotografia. Queste immagini, recentemente esposte alla Mostra Mercato Big Eventi di Milano, offriranno ulteriori spunti di riflessione sulla simbiosi tra arte e tecnologia.

Con ospiti d'eccezione come rappresentanti di Mensa The High IQ Society, l'evento offrirà una panoramica completa delle potenzialità e delle sfide poste dall'I.A. nell'ambito artistico. Sarà una serata di scambi e confronti, dove artisti, tecnologi, esperti e appassionati si uniranno per esplorare le frontiere tra l'arte contemporanea e l'innovazione tecnologica.

L'ingresso all'evento è libero, ma è gradita l'iscrizione. Questa è un'opportunità unica per immergersi in una discussione stimolante e vedere da vicino come Roma si sta posizionando all'avanguardia dell'intersezione tra arte e tecnologia.

Per chi è interessato alla convergenza tra arte e innovazione, "AI nel mondo delle immagini" rappresenta un'occasione imperdibile. La serata promette non solo di informare, ma anche di ispirare, portando alla luce le infinite possibilità che emergono quando l'arte incontra l'Intelligenza Artificiale.