L’attore ha parlato dell’ultimo film: "A Capodanno tutti da me, interpreto un Cipollino cresciuto, adulto e più maturo”. Il maestro Parenti: “Il politically correct limita molto la libertà artistica di scrittura delle commedie cinematografiche. Al teatro, invece, puoi dire ciò che vuoi”.

Cortina D’Ampezzo (14 dic) - Secco no, all’intelligenza artificiale, nel mondo del cinema, e una critica al “politically correct” che limita la libertà artistica nella commedia: sono alcuni dei messaggi lanciati da Neri Parenti e Massimo Boldi, durante l’apertura dello spin off invernale dei Nations Award, il prestigioso riconoscimento taorminese che, ogni anno, a Cortina, organizza una tre giorni dedicata ai film di Natale. “La tecnologia deve essere al servizio dell’arte e non il contrario - hanno detto gli artisti - Immaginare un film creato, pensato, costruito con l’AI, significa far morire la fantasia, l’umanità e appiattire il talento di tanti giovani registi. Nel cinema, bisogna usare il cuore, la mente e, poi, la tecnica. Sul linguaggio, c’è una differenza tra teatro, dove puoi dire ciò che vuoi e cinema dove, ormai, devi stare attento a qualunque parola, già nella scrittura di una sceneggiatura”.

I due maestri, che hanno girato una quantità record di pellicole (Parenti oltre 55 e Boldi oltre 80), sono tornati nella Regina delle Dolomiti, per ricevere il Premio Cinematografico delle Nazioni, di cui è presidente Michel Curatolo: un appuntamento promosso in collaborazione con l’Hotel de la Poste, lo storico albergo che ospitò il set del primo “Vacanze di Natale” e altre celebri pellicole. “Un onore ospitare due protagonisti assoluti della storia della commedia italiana come Parenti e Boldi - ha detto Gherardo Manaigo, patron e anima della struttura ricettiva, che ha sempre accolto iniziative culturali, per valorizzare il brand Cortina.

Un trait d’union ideale, quello tra Taormina, dove il Premio si svolge a luglio, e Cortina, due location profondamente legate al grande schermo, che hanno visto passare numerose pellicole campioni d’incassi e segnato la nascita di tantissimi attori. Boldi ha anche anticipato qualcosa sul suo ultimo film, dal titolo “A Capodanno tutti da me”, in uscita a gennaio: “Interpreto un Cipollino cresciuto, adulto, più maturo”, difatti, sarà nelle vesti del senatore e ministro Genga, che si divide tra una moglie bellissima e un amante altrettanto attraente. Ad interpretare i due ruoli, rispettivamente le attrici Raffaella Fico e Francesca Manzini, intervenute in conferenza stampa e premiate con una Targa dei Nations Award. Nel cast, anche la giovane Federica Lucaferri, che ricopre il ruolo della figlia di Nancy Brilli.

Un riconoscimento speciale all’attrice Elisabetta Pellini, che, durante l’incontro, ha ricordato di essere stata scoperta proprio da Parenti: “Dovevo dare l’esame di Istituzioni di Diritto Romano e sono finita a fare l’attrice”. La Pellini ha presentato il trailer del film, uscito lo scorso 12 dicembre, nelle sale Uni Cinemas, intitolato “Buio come il cuore”, un noir scritto da Marco De Luca e Claudio Masenza, tra Scilla e girato Reggio Calabria, che parla di violenza sulle donne e relazioni tossiche.

Mattatore, della prima serata, dei Nation Award, il musicista Umberto Smaila, anche lui simbolo degli anni d’oro dei cinepanettoni e del Natale all’italiana, che è stato insignito del Premio Nations Award, prima di esibirsi, affiancato dal figlio Rudy, con la sua nota verve, regalando al parterre una serata indimenticabile, made in Cortina e facendo, goliardicamente, “ballare un lento” alla coppia Boldi – Parenti, sulle note di “Ancora”.

Nell’ambito dell’evento, si è svolta la rassegna “Cortina come in un film... per lo sport”, con la proiezione di pellicole nazionali e internazionali dedicate al cinema sportivo e un talk sull’importanza degli eventi sportivi e delle produzioni cine-televisive per la promozione del territorio, anche alla luce del fatto che Cortina ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Hanno preso parte, tra gli altri, Boldi, Parenti, il produttore Gianluca Pirazzoli, il senatore Nino Germanà e il giornalista Davide Scalzotto, che ha moderato l’incontro. A consolidare il legame, tra Taormina e Cortina, anche il messaggio dell’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Elvira Amata che, non presente per impegni istituzionali, ha inviato una lettera, per sottolineare l’importanza dell’appuntamento: “L'Assessorato, nel tempo, ha portato avanti, con convinzione e con altrettanta determinazione, il Cineturismo che genera effetti diretti sull'incremento delle presenze turistiche in uno specifico territorio. Secondo una stima effettuata da JFC (società italiana di consulenza turistica e territoriale), il contributo cineturistico, in Italia, si attesterebbe mediamente intorno al 1,2 del totale delle presenze. È per questo che, chi vede un film ambientato in Sicilia, o a Cortina, è un potenziale turista, spinto a trasformare le “location” cinematografiche in “destination”, delle sue prossime vacanze. Per questo, crediamo che il binomio cinema e turismo sia da promuovere su piani di intervento coordinati e concomitanti”. A Cortina, sono stati protagonisti lo chef siciliano stellato Giuseppe Costa, originario di Terrasini (PA) e il pasticcere di Bronte (CT) Roberto Luca, considerato “re del pistacchio”, che ha preparato un panettone monumentale, ad hoc, tagliato simpaticamente dagli artisti.

Momenti utili a ricreare l’atmosfera glamour arricchita dall’azienda Bottega spa: “Le Vacanze di Natale, nel nostro immaginario, sono, ancora oggi, legate a Cortina - ha ricordato l’istrionico imprenditore Sandro Bottega, Presidente Onorario del Comitato Organizzatore dell’evento - e il prosecco, abbinato al panettone, è diventato un must di tante scene divertenti che, ancora oggi, rivediamo con piacere e con un pizzico di nostalgia”. I Nations Award - Premio Cinematografico delle Nazioni, sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, è patrocinato da Ministero della Cultura, Regione Siciliana e Comune di Cortina; vettore ufficiale Atlante srl, realtà facente parte del Gruppo Trivellato, concessionaria ufficiale per la vendita e assistenza di Ford Trucks e Maxus.