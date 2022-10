Alle 9:25 del 18 ottobre, l'ex premier Matteo Renzi è intervenuto al 18° vertice annuale di Cipro organizzato dall'Economist. In perfetto anglo-rignanese (per chi volesse apprezzare l'intervento questo inizia dopo 1 ora e 14 minuti nel video sottostante), il senatore Renzi ha parlato del futuro dell'Europa ed in particolare di cosa attenda il continente in relazione alle nuove architetture di sicurezza e all'allargamento della NATO. Poi ha trattato della guerra in Ucraina con le conseguenze sul cambiamento climatici e la carenza di cibo, per concludere con un aggiornamento politico sull'Italia nel dopo elezioni.

Naturalmente, guardando l'elenco degli sponsor che hanno sovvenzionato l'evento è facile immaginare che il senatore Matteo Renzi non si sia disturbato per parteciparvi gratuitamente. Non è comunque disponibile il compenso da lui percepito e lui non lo ha ancora comunicato agli elettori nel collegio in cui è stato recentemente votato ed eletto.

L'altro aspetto però interessante della vicenda è quanto riportato nella pagina social "Jet dei ricchi":

"Matteo va a una conferenza organizzata dall'Economist a Cipro per parlare di guerra in Ucraina, crisi energetica, e addirittura di cambiamento climatico. Noi ovviamente speriamo che Matteo abbia optato per una delle innumerevoli compagnie che operano voli di linea, anche diretti, tra Roma a Cipro, magari anche nel comfort della first class. Il problema è che un jet sembra averlo inseguito durante il viaggio. Si tratta dello stesso jet, rigorosamente immatricolato a Malta, che lo aveva portato in Svizzera in piena campagna. E che ha volato sulla tratta Roma-Larnaca-Roma tra lunedì e martedì, emettendo 12 tonnellate di CO2.In poco più di 5 ore, Matteo Renzi ha emesso nell'atmosfera una quantità di CO2 equivalente a quella che una persona normale emette in 4 anni per tutti i suoi trasporti".

Così, mentre il povero @carlocalenda si sbatte a Roma per arginare la marea populista, Matteo va a una conferenza organizzata dall'Economist a Cipro per parlare di guerra in Ucraina, crisi energetica, e addirittura di cambiamento climatico.



Nicola Fratojanni, Sinistra Italiana, ha commentato così il modo di viaggiare e di fare politica (naturalmente con la P maiuscola) di Matteo Renzi:

"Muoversi abitualmente in jet privato. Fare campagna elettorale in jet privato. Andare ad un evento sponsorizzato da una compagnia petrolifera in jet privato e pontificare anche di cambiamento climatico... Matteo Renzi supera se stesso (in jet privato)!"