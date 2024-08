Scade il 20 settembre 2024 il bando per partecipare alla 21ma edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio che si svolgerà a Napoli presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dal 11 al 17 Novembre. Il Festival dedicato ai cortometraggi di finzione e documentaristici, ai film brevi d’animazione, sperimentali e di ricerca ha per tema consonanze e dissonanze dei nostri tempi.

Il format del festival, strutturato in un programma ampio e diversificato, prevede che le proiezioni delle opere presentate vengano accompagnate dagli incontri ravvicinati con i loro autori, produttori, attori alla presenza degli amanti della settima arte, dei professionisti della filiera cinematografica, degli esperti del settore e degli operatori culturali in un’atmosfera informale. Nel corso degli anni la kermesse si è arricchita di un nutrito programma di attività culturali collaterali costituito da workshop e laboratori con università e scuole, masterclass, eventi speciali, focus su produzioni cinematografiche recenti di Paesi o aree geografiche e su tematiche di stringente attualità. Particolare attenzione per i contenuti è rivolta alla sezione competitiva a tematica ambientale sull’ecosostenibilità, sul rispetto e la difesa dell’ambiente, sulle buone pratiche ecologiche e sui cambiamenti climatici.

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ad opere di durata massima di 25 minuti (per i documentari è ammessa la durata fino a 35 minuti) completate dopo il 1° gennaio 2023. Il bando di concorso ed il regolamento per partecipare sono disponibili sul sito www.accordiedisaccordi.it La kermesse è diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, ed organizzata da Associazione Movies Event, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il sostegno del fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo della Campania.

La giuria composta da professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si saranno particolarmente distinti nelle categorie come miglior cortometraggio internazionale, miglior cortometraggio nazionale, miglior cortometraggio prodotto o ambientato in Campania, miglior cortometraggio d’animazione, miglior documentario e miglior cortometraggio a tematica ambientale. Inoltre verranno riconosciuti premi al miglior regista, miglior attore, migliore attrice dei film brevi in concorso, e il pubblico del festival assegnerà il suo premio al miglior cortometraggio.