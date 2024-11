Granelli di sabbia è il nuovo cortometraggio di William Imola. L’attore, che ha curato il soggetto insieme a Elio Urbani, guida il cast, che vede tra i suoi interpreti anche Goffredo Maria Bruno ed Emma Quartullo.

Nel cortometraggio vengono infatti raccontati amore e distacco . Un tragico evento cambierà per sempre il destino dei protagonisti Paolo e Marta con un incontro misterioso .

Prodotto da William Imola in collaborazione con FlavioFransesini.com e Ancestral Movie Lab, Granelli di sabbia ha potuto contare, nelle settimane di lavorazione, su diversi professionisti del settore: dalla make-up artist Alessia Murzilli al direttore della fotografia Flavio Fransesini, passando per il fonico Fabrizio Fransesini e l’operatore Davide Risa.

Il fotografo di scena è stato Pietro Mingarelli, mentre tra gli assistenti David Ciotti. La location principale del cortometraggio è la casa di Stefano Campoli. Tra gli sponsor Il Fogliano Hotel New Life Latina (LT) di Gianluca Boldreghini con il direttore Giammarco Laghi, Autoricambi "LUESTI" Frosinone (FR) di Luesti Lorenzo, Belvisi Mobili Latina (LT) di Giampaolo Belvisi, Caffè Service di Rea Virgilio Sora (FR) e King Garage S.R.L Ceccano (FR).

La distribuzione di Granelli di sabbia è a cura di Comunicare la cinematografia. La sceneggiatura è di Goffredo Maria Bruno ed Elio Urbani. E la promozione e l'ufficio stampa sono curati da Massmedia comunicazione