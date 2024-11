Un grande successo per l’Istituto Comprensivo S. G. Bosco di Campobello di Licata: l’alunno Vincenzo Falsone della classe 3E si è distinto nel 16° Festival Internazionale di Scacchi "I Dioscuri" – Memorial Filippo Vetro, conquistando il secondo posto nella categoria under 14 e il terzo posto assoluto.

L’evento, svoltosi dal 22 al 24 novembre presso l’hotel Tre Torri di Agrigento, ha riunito appassionati e giovani talenti del mondo scacchistico. Ad accompagnare Vincenzo in questa esperienza formativa e competitiva sono stati i docenti Flavia Gibaldi e Salvatore Munna, che con il loro supporto hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

L’Istituto, diretto dalla dott.ssa Marilena Giglia, è da anni impegnato nella promozione degli scacchi come strumento didattico. Questa disciplina, infatti, non è solo un gioco ma un’attività altamente educativa che sviluppa il pensiero logico-matematico, le capacità di problem solving e la concentrazione. Gli scacchi offrono agli studenti un’opportunità unica per migliorare le proprie abilità analitiche, stimolando il ragionamento strategico e la gestione del tempo.

Il brillante risultato di Vincenzo è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica e rappresenta una conferma del valore formativo di questa disciplina, che l’IC S. G. Bosco promuove attivamente partecipando alle iniziative della Federazione Scacchistica Italiana.

Complimenti a Vincenzo per l’eccezionale performance e per aver portato alto il nome della scuola, dimostrando come impegno, talento e passione possano condurre a straordinari risultati!

(Calogero La Vecchia)