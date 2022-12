...DOVE ERAVAMO RIMASTI....! Si rinnova, così, come ormai ogni anno, l’appuntamento degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto al TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO, proprio con il balletto classico del periodo Natalizio.

“Lo Schiaccianoci” è stato l’ultimo spettacolo del 2019 di AUB Accademia Ucraina di Balletto, prima della chiusura forzata per la pandemia.

Dopo il successo di Coppelia e La Bella Addormentata, era giusto quindi tornare a sognare e a festeggiare l’atmosfera del Natale con lo spettacolo iconico per eccellenza, quello che è di tradizione per tutte le feste di dicembre.

Schiaccianoci sarà di nuovo protagonista sul palco del Teatro Arcimboldi con gli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto che lo ripropongono nella versione più tradizionale secondo la tecnica e i principi con i quali vengono formati gli studenti dell’ormai conosciuta accademia meneghina.

Per il grande successo di vendita, il Teatro ed Accademia hanno deciso di aprire una nuova data, sabato 3 dicembre alle ore 16.00 (restano confermati gli spettacoli dello stesso giorno alle 21.00 e di domenica 4 dicembre alle 16.00). Il teatro si avvia verso il sold-out, in tutte le date proposte.

Inoltre, per il pubblico sarà possibile assistere alle prove sul palco dello spettacolo domenica 4 dicembre alle 11:00, al prezzo simbolico di 5,00€, per tutta la platea bassa: un'ottima opportunità per conoscere "da vicino" il mondo della danza.

Forse non tutti conoscono il vero mondo della danza fatto di impegno costante e duro; diciamo forse, perché, anche se ancora non si sono spesi fiumi di parole nel corso degli anni per dire quanto sono bravi, colpa dell'informazione a volte veicolata diversamente dalle logiche

a volte poco comprensibili, in A.U.B. sono davvero bravi. Funziona tutto alla grande, affinché si sappia, se affidati a interpreti del presente e del passato, insegnanti quindi della “Disciplina” che sappiano fare emergere quella verità dello spirito e dell'anima, non impedisce di fare emergere passo dopo passo, sudore dopo sudore, un senso di umanità profonda in cui errori e capacità di riconoscerli finiscono con il coesistere e diventare importanti e grandi.

Perché come diceva Giorgio Gaber (per rimanere sempre in ambito artistico- musicale) "L'uomo è quasi sempre meglio rispetto alla propria ideologia".

Come da tradizione, insieme agli allievi, ci saranno grandi nomi della danza mondiale: YOLANDA CORREA (prima ballerina del Teatro dell'Opera di Berlino) e MICHAL KRCMAR (primo ballerino del Teatro dell'Opera di Helsinki).

La magia si rinnova sul palco del teatro più grande di Milano, quindi, il 3 e 4 dicembre 2022.

Durante la vigilia di Natale, agli inizi del XIX secolo, il signor Stahlbaum, in Germania, organizza una festa per i suoi amici e per i loro piccoli figli. Questi, in attesa dei regali e pieni di entusiasmo, stanno danzando quando arriva il signor Drosselmeyer, lo zio di Clara e Fritz, che porta regali a tutti i bambini, intrattenendoli con giochi di prestigio, nonostante all'inizio incuta paura ai bambini.......

*_©Angelo Antonio Messina





### *** ###







