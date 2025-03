La data dell’8 marzo, meglio nota come “Giornata Internazionale della Donna”, è una ricorrenza principalmente istituita per meditare su alcuni aspetti, tuttora preoccupanti, dell’essere donna oggi. Il senso sulla “Festa della Donna” non deve essere concepito, come succede attualmente, quale una semplice celebrazione del genere femminile; ma come una necessità di pensare in merito alla condizione della donna rispetto ai suoi diritti nella società.

L’8 marzo giova a ricordare che la strada verso l’uguaglianza di genere è ancora alquanto lastricata di ostacoli ed a tal proposito il brand di moda tutto al femminile “Homi Too” lancia un’iniziativa unica: le tre donne visionarie (Erika Giordano, Viola Lo Duca, Jennifer Piazza) hanno deciso di dare voce alle esperienze delle donne di tutto il mondo.

Con un emozionante esperimento sociale “Homi Too” invita tutte loro a riscoprirsi, condividere le proprie storie e scoprire nuove prospettive. Cuore dell’iniziativa è un video, che raccoglie le voci di cinquanta donne provenienti da culture e lingue diverse, unite da un messaggio collettivo.

Il progetto mira a creare uno spazio di connessione, in cui ogni donna possa riconoscere la propria unicità ed al contempo sentirsi parte d’un grande movimento celebrante la bellezza interiore, le fragilità ed i sogni più profondi.

“Homi TOO” invita ogni donna a riflettere su una domanda cruciale: “Quale parola d’amore diresti alla bambina, che eri, per aiutarla a diventare la donna meravigliosa che sei oggi?”.

Le risposte, condivise sui social, contribuiranno a formare un mare di voci, che ispirerà e raggiungerà donne in ogni parte del globo. L’obiettivo è creare una rete di solidarietà e supporto, dimostrando che esse, come gocce d’acqua, possano creare insieme un cambiamento significativo. Le fondatrici del brand lanciano un appello verso le donne all’azione e attestano come la moda possa essere un veicolo di espressione e di empowerment.