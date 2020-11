Un inizio di settimana all’insegna dell’emergenza rifiuti per i milazzesi: da lunedì infatti la discarica di Alcamo, quella assegnata al Comune di Milazzo per il conferimento dell’indifferenziata, è chiusa. Il gestore ha deciso di bloccare i conferimenti sino a quando la Regione non autorizzerà l’ampliamento del sito, saturo a seguito di una maggiore presenza di Comuni provenienti da tutta la Sicilia per smaltire i rifiuti prodotti. In questo momento tutti i mezzi della “Super Eco”, la ditta che ha in appalto il servizio nella città del Capo, sono bloccati e soprattutto carichi di spazzatura. Ciò non consente il ritiro di altri rifiuti, che saranno prodotti nella giornata di domani.

Già oggi in molte zone si sono registrate criticità e i sacchetti con l’indifferenziata non sono stati ritirati. Il Sindaco Pippo Midili, che già ieri aveva informato la cittadinanza con una comunicazione ufficiale del rischio emergenza, proprio per i problemi esistenti tra il gestore della discarica e la Regione, adesso lancia un invito ai cittadini a non conferire rifiuti in attesa che si trovi una soluzione alla vicenda. “Abbiamo tutti i mezzi pieni; – afferma – nessun posto dove portare i rifiuti e nessun modo per raccogliere quelli dei prossimi giorni. Ci siamo attivati per trovare una soluzione alternativa o comunque per far sì che i rifiuti possano essere tolti dalla strada. Vedremo domani di concretizzare la soluzione immaginata. Nel frattempo chiedo ai cittadini di evitare il conferimento della frazione “secco” (domani è previsto il vetro e le lattine e giovedì la plastica), cercando di limitare, per quanto possibile l’umido. So che non è facile, ma occorre comprendere che, per muoverci in un altro sito, anche fuori Regione, non basta solo la nostra volontà, ma occorre l’autorizzazione dell’Assessorato”.