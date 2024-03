In dirittura d’arrivo il finanziamento da un milione e 423 mila euro assegnato dalla So.Ge.Pat., la società di gestione del patto territoriale di Messina, nell’ambito d’un bando per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ai Comuni del comprensorio (Castroreale, Pace del Mela, Rodì Milici, Condrò, San Filippo del Mela, Villafranca Tirrena e Venetico) guidato da Milazzo. Il progetto presentato dall’Amministrazione mamertina, per la valorizzazione dei siti turistici denominato “Destinazione Federico” si è classificato al terzo posto assoluto in Italia.

Questa mattina nella sala Giunta di Palazzo dell’Aquila si è svolto un tavolo tecnico con le altre municipalità per definire le ultime procedure amministrative finalizzate all’emissione del decreto. Da quale momento, ciascun Comune, sulla scorta della quota di progetto assegnata (variabile tra i 90 mila euro e i 150) dovrà procedere alla predisposizione degli atti di gara per affidare l’appalto. Una rimanente parte di circa 330 mila euro invece sarà spesa per tutto il territorio attraverso la realizzazione della cartellonistica lungo il percorso di Federico II.

“L’iter amministrativo si è definito – ha detto il Dirigente del settore Programmazione strategica del Comune Domenico Lombardo e presto i Comuni dovranno procedere alla rimodulazione dei progetti sulla scorta dell’iter nel quale si trovano e quindi potranno appaltare i lavori. Ciascun Comune ha portato avanti un’idea di intervento diversa tenendo conto sempre dell’obiettivo di questa misura di finanziamento che punta alla valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità agli stessi”.

“Una importante azione congiunta del territorio. – ha aggiunto il Sindaco Pippo Midili – Fare rete in un comprensorio che deve trovare una via nuova di sviluppo. Questo l’obiettivo che ci ha animato con i colleghi di altri 7 Comuni per portare a casa un finanziamento comunque importante che ci consentirà di intervenire sui percorsi turistici ma anche sul recupero del territorio. Ora si passa alla fase operativa per dare le risposte che i cittadini attendono”.