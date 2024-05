Il primo ministro ungherese Viktor Orban - in base a quanto riportato dall'agenzia Mti - ha dichiarato che a Bruxelles sono in corso i preparativi per l’entrata in guerra dell’Europa.

Secondo Orban, ci sono gruppi di lavoro che stanno considerando come la NATO possa partecipare direttamente al conflitto in Ucraina.

Inoltre, Orban ha anche affermato che ciò che sta accadendo a Bruxelles e Washington sta creando l’atmosfera per un eventuale conflitto militare:

"Ciò che sta accadendo oggi a Bruxelles e Washington, o attualmente più a Bruxelles, sta creando l'atmosfera per un eventuale conflitto militare, che potremmo anche descrivere come una preparazione all'entrata in guerra dell'Europa".





Crediti immagine: governo ungherese