"Che non si sappia" (Bertoni Editore) è il nuovo romanzo di Ausilio Bertoli, sociologo e scrittore di fama.

"Che non si sappia" non è semplicemente un romanzo, è qualcosa di più: l'autore fa una lucida analisi della nostra società e del tempo storico in cui viviamo. Ogni giorno una donna viene violentata o uccisa.

Il patriarcato esiste, è impossibile negarlo. Le donne, nonostante le tante leggi che dovrebbero assicurare loro un po' di tutela e sicurezza, continuano a essere brutalmente uccise.

In molti casi, una donna che subisce violenza non sporge denuncia. Perché? Nella maggior parte dei casi, ha paura che il compagno la uccida, e si limita a subire abusi fisici e psicologici per anni e anni, con un epilogo quasi sempre tragico.