Nel suo ultimo discorso serale, oltre, a ricordare ai russi che coloro che si stanno rendendo responsabili dei crimini di guerra saranno puniti, prima o poi... anche se avranno cento anni, Zelensky ha polemizzato con chi sta parlando di una "presunta pausa operativa" nelle operazioni militari degli occupanti nel Donbass e in altre zone dell'Ucraina.

Il motivo è presto detto. Anche se a terra non si registrano novità nei tentativi di avanzata, solo ieri sono stati 34 gli attacchi russi arrivati dal cielo.

Questo è un elenco degli attacchi russi solo nelle ultime ore su varie zone dell'Ucraina.

Un missile ha colpito Kharkiv, distruggendo un edificio residenziale di sei piani. 6 missili sono stati lanciati su Mykolaiv, con il governatore dell'Oblast, Vitaliy Kim, che ha riferito di esplosioni udite in città. 4 i missili sull'oblast di Odessa, lanciati dalla Crimea. 80 le esplosioni registrate nei territori di confine negli oblast di Sumy e Khernihiv, con i russi che hanno utilizzato mortai e pezzi di artiglieria.

Inoltre, è salito a 19 il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico che ha distrutto una parte di un edificio residenziale a Chasiv Yar nell'oblast di Donetsk, mentre sono finora otto le persone estratte vive dalle macerie.

Nel sud, però l'esercito ucraino continua a recuperare le posizioni perdute all'inizio dell'invasione. Infatti, è stata ripresa Ivanivka nell'oblast di Kherson, località che si affaccia sulla sponda nord del Dnipro, ad un ventina di chilometri a nord-ovest di Kherson. E che la volontà di Kiev sia quella di avanzare ancora in quell'area lo conferma l'ennesimo appello della vicepremier Iryna Vereshchuk che, come aveva già fatto in precedenza, ha esortato i civili di quella regione ad evacuare al più presto, perché le forze armate ucraine stanno pianificando una controffensiva.

Nell'ultimo bollettino dello Stato maggiore ucraino, questi i nuovi numeri che riassumono le perdite subite finora dai russi: 37.400 soldati, 1.645 carri armati, 3.828 veicoli corazzati da combattimento, 2.696 veicoli e serbatoi di carburante, 838 sistemi di artiglieria, 247 sistemi di lancio multiplo di razzi, 109 sistemi di difesa aerea, 188 elicotteri, 217 aeroplani, 676 droni e 15 imbarcazioni.