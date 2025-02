Queste alcune delle note ufficiali rilasciate tra il 14 e il 15 febbraio da Ucraina e Unione europea a seguito della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

14 febbraio, ufficio del presidente Zelensky: "A Monaco, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. La delegazione comprendeva anche il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina e la Russia Keith Kellogg.I team dell'Ucraina e degli Stati Uniti hanno concordato di proseguire i lavori di stesura del documento sul partenariato economico tra i due Paesi.Le parti hanno discusso una serie di questioni chiave. L'Ucraina attende con ansia la visita di Keith Kellogg per ulteriori incontri e una valutazione più approfondita della situazione sul campo.Vladimir Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina è pronta a muoversi il più rapidamente possibile verso una pace reale e garantita. L'Ucraina apprezza profondamente la determinazione del Presidente Trump, che può aiutare a fermare la guerra e ad assicurare giustizia e garanzie di sicurezza per l'Ucraina.Il Capo dello Stato ha ringraziato il Vicepresidente e l'intera squadra per l'incontro produttivo."Il nostro primo incontro. Non l'ultimo, ne sono certo. E ciò di cui abbiamo veramente bisogno è parlare di più, lavorare di più e preparare un piano per fermare Putin e porre fine alla guerra. Vogliamo molto la pace, ma abbiamo bisogno di vere garanzie di sicurezza. E continueremo i nostri incontri e il nostro lavoro", ha concluso il Presidente.

Venerdì 14 febbraio, così la Commissione Ue riassume l'incontro tra la Presidente Ursula von der Leyen, il Presidente del Consiglio europeo António Costa e il Presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky a Monaco di Baviera:

"La Presidente von der Leyen e il Presidente Costa si sono impegnati a fornire un sostegno continuo e stabile all'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta, globale e duratura.Hanno sottolineato che solo una pace di questo tipo avrebbe portato a un'Ucraina sovrana e prospera e avrebbe garantito la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa.Hanno espresso la volontà di porre l'Ucraina in una posizione di forza prima di qualsiasi futura negoziazione e che all'Ucraina vengono fornite solide garanzie di sicurezza.Hanno sottolineato la necessità che gli europei aumentino la spesa per la difesa, rafforzino le loro capacità di difesa e contribuiscano a rafforzare le forze armate ucraine.Infine, la Presidente von der Leyen e il Presidente Costa hanno sottolineato la loro volontà di intensificare i lavori per accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea".

Sabato 15 febbraio, dopo aver discusso con alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti sul sostegno anche militare alla propria nazione, Zelensky ha reso noto di aver avuto anche un colloquio telefonico il presidente francese Emmanuel Macron per coordinare le misure volte a porre fine alla guerra in modo equo:

"Il leader ucraino ha informato il suo omologo dell'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e di una recente telefonata con il presidente Donald Trump, nonché degli ultimi contatti con i leader europei.Vladimr Zelensky ed Emmanuel Macron hanno discusso lo sviluppo di una strategia efficace per Ucraina, Stati Uniti ed Europa per avvicinare una pace giusta. Il Presidente dell'Ucraina ha sottolineato l'importanza della presenza dell'Europa al tavolo delle trattative.Particolare enfasi è stata posta sulle garanzie di sicurezza e sulle proposte della Francia. I leader hanno concordato di continuare il coordinamento con altri alleati in Europa per sviluppare una visione condivisa. Tutta la sicurezza futura dell'Europa dipende dall'unità oggi.Zelenskyy ha ringraziato la Francia per i suoi sforzi volti a garantire una giusta fine alla guerra e per il suo impegno nei confronti del principio "niente sull'Ucraina senza l'Ucraina".

L'intervento a Monaco, durante la Conferenza sulla sicurezza, di Ursula von der Leyen:

"Il nostro compito qui a Monaco non è solo descrivere questo nuovo panorama geopolitico, ma dargli forma. E dargli forma in modo da garantire che i nostri valori transatlantici durino e che i nostri interessi siano difesi. Perché c'è un chiaro tentativo da parte di alcuni di costruire sfere di influenza. Visioni contrastanti dell'ordine mondiale stanno portando a un approccio più transazionale agli affari globali. E l'Europa deve cambiare per prosperare in questa nuova realtà. Dobbiamo essere intelligenti e lucidi su ciò che ci aspetta. Da una Russia canaglia ai nostri confini alle sfide alla nostra sovranità e alla nostra sicurezza. E non dovremmo sottovalutare il potenziale dirompente di una competizione intensa, o persino di un conflitto bipolare tra Cina e Stati Uniti. Questo potrebbe essere spiacevole da sentire. Ma questo è il momento di parlare chiaro.La buona notizia è che, mentre ci avviciniamo a questo nuovo anno di cambiamenti, l'Europa si sta già riformando. La pandemia, la guerra in Ucraina e la crisi energetica su vasta scala sono stati tempi brutali per tutti noi. Ma in Europa ci hanno anche mostrato che quando adottiamo una mentalità di urgenza, siamo una forza che può spostare le montagne. Dai vaccini al sostegno incrollabile dell'Ucraina o alla sicurezza energetica, l'Europa ha dimostrato di saper padroneggiare il momento. Dobbiamo adottare questa mentalità di urgenza in modo più permanente.Ecco perché ciò che avete visto nei primi 100 giorni della nuova Commissione è il tono e la velocità che intendo impostare per l'intero mandato. Stiamo rafforzando la nostra competitività. Stiamo intensificando la difesa. Stiamo consentendo l'innovazione per l'IA. L'azione è ciò che conta davvero in questa nuova realtà. E sappiamo che un'Europa più forte è meglio per tutti noi. Un'Europa più forte collabora con gli Stati Uniti per scoraggiare le minacce che abbiamo in comune come partner. Ed è per questo che crediamo che le guerre commerciali e le tariffe punitive non abbiano senso. Le tariffe agiscono come una tassa. Stimolano l'inflazione. I più colpiti sono inevitabilmente i lavoratori, le aziende e le classi medie. Su entrambe le sponde dell'Atlantico. E sappiamo quanto rapidamente le tariffe possono influenzare le essenziali catene di approvvigionamento transatlantiche. Non crediamo che questo sia un buon affare. E vogliamo evitare una corsa globale al ribasso. Ma come abbiamo già chiarito, le tariffe ingiustificate sull'UE non rimarranno senza risposta. Lasciatemi parlare chiaro. Siamo uno dei mercati più grandi del mondo. Useremo i nostri strumenti per salvaguardare la nostra sicurezza economica e i nostri interessi. E proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori a ogni svolta. Naturalmente, siamo pronti a trovare accordi che funzionino per tutti, a lavorare insieme per renderci reciprocamente più prosperi e più sicuri.Al centro di tutto questo c'è, ovviamente: la difesa e la sicurezza dell'Ucraina, del nostro continente e del mondo in generale. In questa sala sentiamo tutti cosa è in gioco, che questo è un momento storico. Si profilano altre grandi sfide. Si è parlato molto negli ultimi giorni. Ma è sempre istruttivo guardare oltre le parole. E riconoscere che siamo solo all'inizio di questo processo.Facciamo il punto delle posizioni di partenza: mettiamo a confronto l'approccio adottato dal Presidente Zelenskyy con quello del Presidente Putin. Nelle circostanze più difficili, il Presidente Zelenskyy è pronto a lavorare per una pace che onori il sacrificio del suo Paese e dei suoi compatrioti caduti. Come ha detto Volodymyr Zelenskyy fin dall'inizio, l'Ucraina desidera la pace più di chiunque altro. Una pace giusta e duratura, in modo che gli orrori degli ultimi anni non vengano mai più rivisitati. D'altra parte, il Presidente Putin dice di essere disposto a incontrarsi, ma a quali condizioni? Sta a lui dimostrare che il suo interesse non è quello di prolungare questa guerra. Sta a lui dimostrare di aver rinunciato alla sua ambizione di distruggere l'Ucraina. E lasciatemi essere molto chiaro. Un'Ucraina fallita indebolirebbe l'Europa, ma indebolirebbe anche gli Stati Uniti. Intensificherebbe le sfide nell'Indo-Pacifico e minaccerebbe i nostri interessi comuni. Perché ciò che abbiamo visto è che gli autoritari di questo mondo stanno osservando attentamente se c'è qualche impunità se invadi il tuo vicino e violi i confini internazionali. O se ci sono deterrenti reali. Ci stanno osservando, quali azioni scegliamo di intraprendere. Ecco perché è così importante che facciamo le cose per bene.L'Ucraina ha bisogno di pace attraverso la forza. L'Europa vuole la pace attraverso la forza. E come ha chiarito il presidente Trump: gli Stati Uniti sono fermamente impegnati per la pace attraverso la forza. Quindi credo che lavorando insieme, possiamo realizzare quella pace giusta e duratura. C'è molto che l'Europa ha già portato sul tavolo. Importi storici, in realtà. Finanziariamente e militarmente il sostegno complessivo ammonta a 134 miliardi di euro. È più di quanto chiunque altro abbia contribuito. Ciò include 52 miliardi di dollari di assistenza militare, alla pari con gli Stati Uniti. E abbiamo messo in atto sanzioni dure, indebolendo sostanzialmente l'economia russa. Abbiamo infranto un tabù dopo l'altro e distrutto la nostra dipendenza dal gas russo, rendendoci più resilienti, in modo permanente. E stiamo per fare di più. Stiamo lavorando con l'Ucraina per la sua adesione all'UE. Perché l'Ucraina fa parte della nostra famiglia europea. Ed è qui che risiede il suo futuro.Questo mi porta alle discussioni che abbiamo avuto in Europa nel corso delle ultime settimane. Molti nei circoli della sicurezza in Europa sono rimasti confusi, alcuni persino preoccupati, dai commenti fatti da alti funzionari statunitensi all'inizio di questa settimana. Ma dobbiamo essere onesti qui. E dobbiamo evitare indignazione e proteste. Perché se ascoltiamo la sostanza delle osservazioni, non solo capiamo da dove provengono, ma riconosciamo che ci sono alcune osservazioni su cui possiamo concordare. Perché sì, sia l'UE che gli Stati Uniti vogliono la fine dello spargimento di sangue. Vogliamo una pace giusta e duratura, che porti a un'Ucraina sovrana e prospera. E all'Ucraina dovrebbero essere fornite solide garanzie di sicurezza. Ma forse ciò che mi risuona di più è la necessità che l'Europa non solo parli francamente, ma agisca anche di conseguenza. Quindi non ci sia spazio per alcun dubbio. Credo che quando si tratta di sicurezza europea, l'Europa debba fare di più. L'Europa deve portare di più sul tavolo. E per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un aumento della spesa per la difesa europea. Attualmente l'UE27 spende circa il 2% del PIL per la difesa. E sì, la nostra spesa per la difesa è salita da poco più di 200 miliardi di euro prima della guerra a oltre 320 miliardi di euro l'anno scorso. Ma dovremo aumentare considerevolmente ancora una volta quel numero. Perché da poco meno del 2% a oltre il 3% significherà centinaia di miliardi di investimenti in più ogni anno. Quindi, abbiamo bisogno di un approccio audace.Facciamo un passo indietro. Nelle precedenti crisi straordinarie, guarda cosa abbiamo fatto. Abbiamo dato agli Stati membri un margine di manovra fiscale extra attivando la clausola di salvaguardia. In parole povere, abbiamo dato agli Stati membri il potere di aumentare sostanzialmente gli investimenti pubblici legati alla crisi. Credo che ora siamo in un altro periodo di crisi che giustifica un approccio simile. Ecco perché posso annunciare che proporrò di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nella difesa. Ciò consentirà agli Stati membri di aumentare sostanzialmente la loro spesa per la difesa. Naturalmente, lo faremo in modo controllato e condizionale. E proporremo anche un pacchetto più ampio di strumenti su misura per affrontare la situazione specifica di ciascuno dei nostri Stati membri. Dal loro attuale livello di spesa per la difesa alla loro situazione fiscale. In secondo luogo, per un massiccio pacchetto di difesa abbiamo anche bisogno di un approccio europeo nel definire le nostre priorità di investimento. Ciò consentirà gli investimenti in progetti di difesa molto necessari di comune interesse europeo. In terzo luogo, intensificheremo il nostro lavoro per accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Abbiamo già fatto progressi significativi, ma ora è di nuovo il momento di spostare le montagne. Il mio messaggio è: vedete l'Europa adattarsi, l'Europa intensificare gli sforzi, l'Europa fare la differenza, immediatamente.

Ciò di cui si discute qui oggi riguarda in ultima analisi noi. La nostra prosperità, la nostra economia, la nostra sicurezza, i nostri confini, la nostra capacità di mantenere la promessa duratura di pace dell'Europa. I nostri valori non cambiano, sono universali. Ma poiché il mondo sta cambiando, dobbiamo adattare il nostro modo di agire. Abbiamo bisogno di un'Europa più pragmatica, più concentrata, più determinata. Un'Europa che contrasti le sue minacce, che faccia leva sui suoi enormi punti di forza e potere, che stia al fianco dell'Ucraina e dei suoi partner. C'è molto che questa Europa può fare, e saprà cogliere l'attimo.Lunga vita all'Europa.

Cosa possiamo ricavare da tutto ciò? È impossibile dirlo, a parte che Ucraina ed Europa sembrano in stato confusionale, inebetite dalle boutade di Trump, manipolato da Putin, e incapaci o impossibilitate a indicare una via che possa essere dignitosamente alternativa ai diktat di Stati Uniti e Russia.

Non è un bello spettacolo... è brutto a dirsi, ma è quello che sta accadendo.