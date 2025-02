L'Unione Europea si è schierata con fermezza al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in risposta alle dure critiche mosse dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo ha definito "un dittatore senza esser stato eletto" e un "comico di modesto successo".

Il portavoce dell'Unione Europea, Stefan de Keersmaecker, ha respinto con decisione le accuse di Trump, dichiarando: "L'Ucraina è una democrazia, la Russia di Putin non lo è". De Keersmaecker ha sottolineato la legittimità della leadership di Zelensky, eletto "in elezioni libere, eque e democratiche", ribadendo la posizione chiara e diretta dell'UE sulla questione.

Anche la Francia ha espresso il suo appoggio al leader ucraino. Intervistato dall'emittente LCI, il ministro delegato per l'Europa, Benjamin Haddad, ha definito Zelensky "un eroe", aggiungendo che "l'unico dittatore in questa guerra è Putin". Queste dichiarazioni giungono in un momento di forte solidarietà europea verso Kiev, messa alla prova dall'aggressione russa.

Un segnale concreto di tale sostegno è arrivato anche in vista del terzo anniversario dell'invasione russa. Nell'occasione, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recheranno a Kiev per riaffermare il sostegno dell'Ue "all'eroico popolo ucraino e al presidente eletto democraticamente Volodymyr Zelensky", ha scritto Costa su X.

Monday, February 24, marks the third anniversary of the Russian full-scale invasion of Ukraine. I have decided to be in Kyiv for that occasion, with @vonderleyen, to reaffirm our support to the heroic Ukrainian people and to the democratically elected president @ZelenskyyUA.