Visti per le strade di Roma, vicino al Colosseo sembrano due bellissimi in vacanza nella città eterna.

Poi vai a vedere bene e ti accorgi che quel bellissimo ragazzo è la star cubano-americana William Levy che passeggia con l'incantevole Cristina Palumbo, in arte Cristina Cori, durante le fasi di preparazione del film 'Tradita' di Gabriele Altobelli.

Cristina Cori è incantevole e non sfigura affatto al fianco del super-divo. Viene da Pozzuoli, la terra di Sophia Loren e, a detta del suo agente e del suo produttore, ha la stessa determinazione della nostra diva cinematografica più amata e più premiata nel mondo.

"Debutto in un ruolo in 'Tradita' di Gabriele Altobelli al fianco di attori incredibili come Manuela Arcuri, William Levy, Fernando Lindez, Monica Guerritore, Giancarlo Giannini, Angela Molino e Raffaella Di Caprio. Tutti attori straordinari. Con la Di Caprio ho poi un buon rapporto, abbiamo lo stesso agente, è bellissima e sono felice di debuttare nel grande cinema con lei".

"La nuova Sophia Loren? Magari. Siamo così diverse, ma come lei ha sempre detto la determinazione accompagnata dal talento e poi dalla fortuna può portare lontano. Spero che Pozzuoli mi porti fortuna come l'ha portata a lei".