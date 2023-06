Riassumendo le condizioni del Papa nel suo decorso post operatorio, lo staff medico del Gemelli ha dichiarato che "il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato fisioterapia respiratoria ed ha continuato a mobilizzarsi".

Nel corso della mattina di questa domenica, il Papa ha seguito la Santa Messa in diretta tv e ha fatto la comunione. Successivamente si è recato presso la Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera per la recita dell'Angelus. Quindi ha pranzato insieme a coloro che lo assistono durante la degenza al Gemelli (medici, assistente sanitario, infermieri, ausiliari e personale del Corpo della Gendarmeria).