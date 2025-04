Edoardo Lanzavecchia, CEO in Italia di Inverna Srl, è uno dei principali protagonisti del private equity europeo. Con una carriera che spazia dalla consulenza strategica alla co-fondazione di società di successo, il manager ha guidato numerose operazioni finanziarie di grande rilievo.



Edoardo Lanzavecchia: un leader del private equity con una carriera d’eccellenza

Edoardo Lanzavecchia è una figura di riferimento nel settore del private equity, con una carriera che spazia tra importanti esperienze industriali e finanziarie. La sua formazione, che ha inizio con una laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano nel 1984, è poi seguita da un Master in Business Administration (MBA) ottenuto presso l'Università Bocconi di Milano nel 1989. Questi studi hanno rappresentato la base su cui ha costruito una carriera che ha visto un'incredibile evoluzione, dai settori altamente tecnici a quelli finanziari.

Nel corso dei suoi primi anni professionali, Lanzavecchia ha operato come ricercatore presso il Centro Nazionale Ricerche, lavorando nel laboratorio di fisica del plasma. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Export Manager presso ABB, nella Divisione Energia, dove ha gestito operazioni sia in Italia che in Svizzera. Queste esperienze iniziali hanno dato forma a una solida carriera in ambito industriale, che si è successivamente evoluta nel mondo della consulenza strategica. Tra il 1990 e il 1992, ha lavorato come consulente per MAC Group, per poi fare il suo ingresso definitivo nel settore del private equity.



L'ingresso nel private equity e l’evoluzione con The Carlyle Group

L’avventura di Edoardo Lanzavecchia nel private equity ha avuto inizio nel 1992, quando è diventato partner presso SO.PA.F., dove ha gestito importanti investimenti diretti e partnership strategiche. Questo passaggio gli ha permesso di entrare in contatto con il mondo degli investimenti, un settore che avrebbe poi guidato verso nuovi orizzonti. Nel 1998, Lanzavecchia ha fondato The Carlyle Group Italia, consolidando ulteriormente la sua posizione internazionale. Durante il suo periodo alla guida dell’ufficio italiano, è stato membro dell’Investment Committee di Carlyle Europe Partners I e II, partecipando alla crescita e allo sviluppo delle operazioni europee del gruppo.

Nel giugno 2005, ha compiuto un ulteriore passo significativo con la creazione di Magenta Sgr, una società di private equity focalizzata sul segmento mid-cap, che ha successivamente ampliato il proprio raggio di operazioni. Ma è con la co-fondazione di Alpha Associati nel 2007 che Edoardo Lanzavecchia ha consolidato il suo ruolo di leader nel settore. Come Managing Partner della pan-European mid-cap private equity firm, Lanzavecchia ha guidato l'azienda attraverso un lungo periodo di operazioni finanziarie, solidificando la sua posizione come una delle figure più influenti nel panorama degli investimenti privati in Europa. Nel gennaio 2024, ha assunto il ruolo di CEO presso Inverna Srl, espandendo ulteriormente la sua leadership nel mondo delle holding companies, con sede a Milano.