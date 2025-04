L'adattamento cinematografico di "Die, My Love", l'acclamato romanzo di Ariana Harwicz, si preannuncia come uno dei titoli più attesi della prossima Stagione dei premi. Diretto dall'eclettica Lynne Ramsay, celebre per la sua audace estetica visiva e la profonda esplorazione della psiche umana, il film promette di essere un'opera di grande impatto.

Il cast stellare, che vede Jennifer Lawrence e Robert Pattinson affiancati dai veterani Sissy Spacek e Nick Nolte, aggiunge ulteriore prestigio al progetto.

"Die, My Love" si addentra nelle oscure profondità della psiche di una donna alle prese con la depressione post-partum e la psicosi, ambientando la sua lotta interiore in un paesaggio rurale che ne amplifica l'isolamento. La narrazione esplora le complesse dinamiche familiari e le sfide della maternità, tracciando un ritratto intenso della protagonista, divisa tra il desiderio di appartenenza e l'impulso all'isolamento, tra l'amore e la distruzione.

ìLe voci di una possibile anteprima al Festival di Cannes accrescono l'interesse, posizionando "Die, My Love" come un potenziale protagonista della prossima corsa agli Oscar.