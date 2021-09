Al MotorLand le qualifiche per il Gran Premio di Aragon di MotoGP hanno confermato la supremazia Ducati, che già era stata messa in chiaro durante le libere di venerdì che hanno visto prevalere davanti a tutti Francesco Bagnaia (Ducati) con il tempo di 1:46.322, oltre 3 decimi più veloce del suo compagno di squadra, Jack Miller. Terzo tempo per Fabio Quartararo (Yamaha MotoGP) che chiude la prima fila a poco meno di 4 decimi dal primo.

Un tempo simile a quello dello spagnolo lo ha fatto registrare Marc Marquez (Honda), che pertanto occuperà la prima casella della seconda fila, precedendo Jorge Martin (Pramac) e Aleix Espargaro (Aprilia), entrambi con un ritardo superiore al mezzo secondo.

In terza fila troviamo, rispettivamente, Joan Mir (Suzuki), Pol Espargaro (Honda) che non è riuscito a replicare quanto fatto nel sabato di Silverstone e un ottimo Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) che - anche lui su una due ruote motorizzata Ducati - si è assicurato per la prima volta il passaggio diretto alla Q2.

Delusione in casa Pramac per il decimo tempo di Zarco che in quarta fila sarà affiancato al via da Nakagami (LCR Honda) e Brad Binder, con la prima delle KTM in griglia.

Partenza del gran premio alle ore 14:00.