I Festival chiave che precedono la Stagione dei Premi come il Festival di Venezia e il Toronto International Film Festival hanno gettato le basi per nuove previsioni per gli Oscar 2022. In tal senso rispetto a quelle che abbiamo redatto nel mese di luglio, cambia leggermente lo scenario per quanto riguarda la categoria Miglior attrice.

Al momento sul podio c’è l’applaudita interpretazione di Kristen Stewart che veste i panni di Lady Diana nel film di Pablo Larrain, Spencer. Segue l’apprezzata prova di Jessica Chastain nel film The Eyes of Tammy Faye, biopic sulla famosa telepredicatrice americana, che le ha fatto guadagnare il premio come Miglior Attrice al San Sebastian Film Festival. Chiude il terzetto l’attesa interpretazione di Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani nel film House of Gucci di Ridley Scott. Tra le new entry si fa notare la prova dell’attrice norvegese Renate Reinsve per il film La persona peggiore del mondo che ha vinto all’ultimo Festival di Cannes il premio per la Miglior Attrice.