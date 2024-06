Nel fine settimana, dopo quasi un mese di assenza, torna la MotoGP, con il GP di Olanda sul circuito di Assen, uno dei più apprezzati dai piloti: 4,5 Km, 18 curve (12 a destra, 6 a sinistra), 487 metri il rettilineo più lungo. Negli ultimi anni è stato il regno delle Ducati e, ancor meglio, dei piloti italiani su moto Ducati.

Per Bagnania, pertanto, l'appuntamnto olandese è una ulteriore occasione per accorciare la distanza da Martin. Queste le sue parole in proposito:

"Dopo il Mugello è stato bello avere tre settimane di pausa per recuperare. Ho riposato un po' ma ho soprattutto ho continuato ad allenarmi, girando in pista anche con la mia Panigale V4S e poi partecipando a un evento Monster Energy a Silverstone insieme ad altri piloti. Ora però si torna a fare sul serio e sono contento di riprendere la stagione da Assen, una delle mie piste preferite che ho anche tatuato sul braccio. Negli ultimi GP siamo riusciti a lavorare bene e il mio feeling con la Desmosedici è stato ottimo; arrivo da due vittorie consecutive, tre se contiamo anche la Sprint del Mugello, perciò, sicuramente ci sono i presupposti per continuare a fare bene. Speriamo il meteo sia buono e ci permetta di lavorare con costanza fin dal primo turno del venerdì ma, in ogni caso, sono pronto ad affrontare il fine settimana con qualsiasi condizione".

In occasione di questo appuntamento, vi sarà probabilmente anche l'ufficializzazione di un cambiamento importante per il prossimo anno.





Questo il calendario del GP d'Olanda:

Venerdì 28 giugno

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 29 giugno

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (13 giri)

Domenica 30 giugno

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (26 giri)