Sei le Ducati nelle prime otto posizioni della griglia di partenza del MotorLand del gran premio di Aragona, con Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) che si porta di nuovo a casa la pole con il tempo di 1:46.069, davanti all'attuale compagno di scuderia Jack Miller e a quello del prossimo anno, Enea Bastianini (Gresini Racing), anche lui in sella ad una moto di Borgo Panigale.

Quarto tempo per Aleix Espargaro (Aprilia) e quinto per Johann Zarco (Pramac), entrambi qualificatisi passando dalla Q1 davanti al rientrante Marc Marquez che domenica, pertanto, partirà dalla prima casella della quinta fila. Fabio Quartararo (Yamaha) ha dovuto interrompere il giro buono subito dopo la seconda curva, dove ha rischiato di cadere dalla moto. Nel successivo tentativo non è andato oltre il sesto tempo.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46) apre la terza fila davanti a Jorge Martin (Pramac) e Alex Rins (Suzuki). Quarta fila per i due piloti del team Red Bull KTM, Brad Binder e Miguel Oliveira, che fanno meglio di Takaaki Nakagami.

Prima caduta della stagione per Maverick Viñales (Aprilia) che prenderà il via solo dalla 16.a posizione.





Questi sono i primi dieci alla fine delle qualifiche:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:46.069

02. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.090

03. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.244

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.521

05. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.577

06. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.733

07. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.783

08. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.842

09. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.843

10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.855



L'ìinizio della gara è fissato alle ore 14:00.