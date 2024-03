E Antonio Del Donno è adesso anche oggetto di studio nei licei statali italiani, con la sua presenza nel testo scolastico ,“Il mondo delle idee – Filosofia e musica” di Giovanni Reale e Dario Antiseri, con testi di Gianni Garrera.

L’artista beneventano risalta nel testo con la descrizione di una sua opera, una tecnica mista su tela dal titolo “Armonia”, nel paragrafo “L’equilibrio del cosmo”, accanto all’illustrazione di un’opera dell’artista Jannis Kounellis, esponente di spicco della corrente artistica definita “arte povera”. E non è la prima volta che opere dei due artisti vengono accostate, in quanto in una sala del Museo San Fedele di Milano accanto a un’opera di Kounellis è esposto un Vangelo di Antonio Del Donno.

Questa vicinanza non è casuale, ma accomuna due artisti che per le loro opere hanno spesso usufruito anche dell’utilizzo di materiali semplici, a volte riciclati o di recupero. Basti pensare ai “Vangeli”, alle “Tagliole” o alle numerose sculture fatte con tondini e lamiere di ferro da Antonio Del Donno.

Con l’inserimento in questo testo scolastico i giovani avranno modo di conoscere l’artista beneventano che, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso e fino al 2020, anno della sua morte, ha espresso la sua poetica e il suo pensiero in tante meravigliose creazioni, dalle installazioni presenti in numerosi luoghi pubblici alle opere diffuse in tanti musei italiani, internazionali e in prestigiose collezioni pubbliche.

Il mondo dei media, che si stava già interessando ad Antonio Del Donno, presente sui social e nelle trasmissioni di vendita di opere d’arte da parte delle televisioni private specializzate, ora parla dell’artista ai giovani, con questo libro scolastico adottato nei licei di tutt’Italia. Giovani che in parte sembrano comunque essere consapevoli dell’importanza artistica del maestro beneventano, se una studentessa universitaria nel 2021, presso il dipartimento di Archeologia e Storia Dell'Arte dell'Università Federico II di Napoli, ha discusso una tesi sull'artista dal titolo "Antonio Del Donno artista internazionale", che è diventata un libro di prossima pubblicazione.

Allora largo ai giovani, con la speranza che vogliano approfondire la conoscenza del maestro beneventano, già inserito dai critici tra i 100 artisti più importanti al mondo.