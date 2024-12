Nella Casa dell’Architettura - Complesso Monumentale dell’Acquario di Roma, dal 18 dicembre 2024, con inaugurazione alle ore 20.00 e fino al 24 gennaio 2025 si terrà la grande mostra retrospettiva dedicata allo storico pittore e scultore Antonio Del Donno (Benevento, 27 novembre 1927 – Benevento, 19 novembre 2020) dal titolo: Cinquant’anni dopo - Contemporaneo - Antonio Del Donno - Sculture installazioni Vangeli dal 1975 al 2022, Introduzione di Gianni Garrera, a cura di Alberto Molinari, Marcello Persica e Gino Rossi.

Antonio Del Donno è artista riconosciuto a livello nazionale e internazionale, presente nei maggiori musei del mondo, tra cui il Mo.MA di New York e i Musei Vaticani, caratterizzato da una forte espressività di linguaggio artistico. Antonio Del Donno è stato capace di riflettere nella sua opera lo spirito, la storia, le lotte e la coscienza di un’epoca come quella contemporanea, rispecchiandone, in modo originale ed emblematico, nella sua poetica tutte le transizioni estetiche e sociali. Domina la sua produzione l’invenzione del Vangelo ligneo, quale opera essenziale e totalizzante di un’esperienza vitale e mentale capace di essere realtà e allegoria di lotta, urgenza e bellezza.

La mostra sarà l’occasione di ripercorrere le tappe più incisive ed essenziali del suo cammino artistico, riconoscendo nella sua figura storica ancora un nostro contemporaneo.