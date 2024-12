Il filo conduttore dell’amore lega strettamente le storie narrate.

Lo scrittore Antonio Castagna propone la sua raccolta “Ritrovarsi”, formata da quattro brevi racconti di amore, che hanno l’obiettivo di riunire i frammenti dei cuori spezzati, di curare il dolore e le delusioni.

Seguendo l’ordine cronologico di scrittura, si inizia con “Un passato che sa di presente e futuro”, in cui il protagonista Giorgio, dopo un periodo di insoddisfazione generale, decide di cambiare vita, partendo dalle vecchie cose lasciate dai suoi nonni, scomparsi tempo prima. Nella sua ricerca, trova delle vecchie lettere della nonna, che lo riportano indietro nel tempo, fino a scoprire l’esistenza di una parte della vita della nonna che nessuno aveva mai conosciuto.

https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/692074/un-passato-che-sa-di-presente-e-futuro-2/

“Quella notte” racconta di Linda, una donna che dalla vita ha tutto quello che poteva desiderare: un marito che ama dal quale è ricambiata, dei bambini che le danno gioia e un lavoro che le dà soddisfazione. A coronare questa perfezione c’è l’amore viscerale che ha per l’arte, in particolar modo per la pittura e, in una notte insonne, presa da un attacco di creatività̀, dipinge qualcosa, che poi scoprirà̀ essere uno schizzo di una vecchia emozione, ritrovata proprio in quella notte.

https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/692076/quella-notte-5/

In “Butterfly”, invece, quello che il protagonista perde è l’amore della sua vita. Leonardo ha la sua famiglia, la moglie Silvia e Mirko, il loro figlio. Ma l’amore della sua vita non è lei, scopre che sarà Brando, un suo collega di lavoro. Ma in quel preciso momento, Leonardo non ha il coraggio di lasciare sua moglie e perde Brando. I due si rincontreranno un anno dopo, quando Leonardo ha finalmente deciso di perdere quella parte della sua vita consolidata: la sua famiglia. Il tutto riparte da New York; in quella città Leonardo e Brando saranno nuovamente colleghi e, adesso, saranno anche abbastanza maturi da essere farfalle, e non più bruchi.

https://www.wattpad.com/story/384221792-butterfly?

In “La storia di Alba” la protagonista, Maria, è una maestra di scuola elementare che, oltre al tradizionale metodo di insegnamento, è solita raccontare ai suoi alunni delle storie. Quella mattina, racconta loro di una maestra incinta che, in un giorno di pioggia, si sente male e finisce in ospedale. La bimba che nascerà̀ non vivrà̀ molto. Un altro giorno, un’alunna di quella maestra perderà̀ i suoi genitori: le due anime, che hanno perso le persone più care, lotteranno per stare insieme.

https://www.wattpad.com/story/384225785-la-storia-di-alba?

Storia dell’autore

Antonio Castagna, classe 1994 è un ragazzo della provincia di Palermo, che nasce nella famosa località̀ turistica di Cefalù̀, cresce però in un paesino nelle vicinanze. Come molti di quella zona al momento della scelta della scuola superiore decide di intraprendere gli studi in ambito turistico, ma arrivato al diploma decide di fermarsi per capire bene cosa fare.

Decide di non continuare in ambito turistico, ma riscopre il piacere della lettura e della scrittura, così dopo diversi lavori in ambito culturale inerenti al Servizio Civile Nazionale, nel 2022 si iscrive alla Scuola di Scrittura Creativa della Feltrinelli Education. Continua, ad ottobre 2023, con una Master Aziendale delle Editorie, della casa editrice Villaggio Maori di Catania. Ad oggi preferisce la parte creativa dell’editoria però il master dice di essergli servito per capire quel mondo, non solo come passione, ma anche cosa significa l’editoria dal punto di vista aziendale.

Antonio, in questo momento sta sfruttando i suoi studi turistici, lavora da sei anni in un lido di Cefalù̀, come addetto alla preparazione di piatti freschi e veloci, ma in futuro si augura di avere un lavoro in ambito editoriale.

Instagram: https://www.instagram.com/_toto724_/

Facebook: https://www.facebook.com/share/YSGcS39UXszwMmdu/