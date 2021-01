Si acutizza il problema del randagismo soprattutto per il rifiuto di gestione da parte degli organi istituzionali e degli enti governativi preposti, ai quali, per competenze territoriali e per funzioni di statuto, spetterebbe l’obbligo della “protezione animali”.

E’ realmente accaduto ad una Signora che vive in provincia di Catania, di trovare fra Natale e Capodanno, all’interno di un agrumeto disabitato dai proprietari ma accessibile agli estranei, 5 cagnolini da poco svezzati dalla madre. I cuccioli si erano scavati una tana – una vera e propria buca – sotto il capanno agricolo del fondo, con l'istinto innato per combattere le intemperie di stagione e sopravvivere.

Non potendoli adottare per motivi personali, la signora in questione ha ritenuto opportuno rivolgersi ai Vigili Urbani per un intervento di soccorso immediato. Ma la risposta è stata che non avrebbero fatto un bel niente poiché il Canile Municipale aveva chiuso i battenti e non era più operativo a causa della morosità da parte dello stesso Comune. “E poi siamo in periodo Covid cosa vuole cara Signora, la Sicilia è in zona rossa…” hanno risposto perentoriamente.





ENPA e OIPA, protezione animali?

In seconda battuta la Signora ha consultato un'amica veterinaria, la quale l’ha rimandata ad un altra benefattrice volenterosa con gli animali, che l’ha rimandata a sua volta all’Enpa territoriale (Ente Protezione Animali), fornendole i numeri di telefono di coordinatrici e rappresentanti. La risposta iniziale è stata che avrebbero mandato qualcuno per provvedere a qualche busta di croccantini, niente di più, ma che rimuoverli da lì, con un azione congiunta con le istituzioni (Vigili, Carabinieri, etc.) non era loro intenzione, troppo complicato chiamare i proprietari del sito per le autorizzazioni, provvedere alla cucciolata, avevano altro da fare.

Così la Signora medita su un'altra soluzione (oltre all'inutile pubblicazione delle foto sui social), ovvero rivolgersi ad alcune sue conoscenti di Firenze che, nel passato, si erano occupate di adozioni, centri di assistenza pet : niente da fare, le brave amiche sono impossibilitate, purtroppo siamo in periodo Covid e sono sospese tutte le staffette dall’Isola verso le altre regioni, bisogna rivolgersi ad un altro Ente Governativo: OIPA, ovvero le guardie zoofile.

La Signora scrive un e mail dettagliata esponendo i fatti e, rapidamente, OIPA risponde che loro non intervengono per pianificare un futuro ai cuccioli randagi, sottolineano inoltre che la politica dell’Ente non è quella di chiudere i cani nei canili, né di trasferirli in altre regioni, bensì di lasciarli sulla strada. Però c’è un “però”: la Signora avrebbe dovuto diventare tutor dei 5 cuccioli, microcipparli e provvedere alla sterilizzazione delle femmine, in aggiunta al fatto che il tutoraggio sottintende la responsabilità della vita dei cani … la Signora ha replicato chiedendo che funzione avessero questi Enti Governativi, ma non ha ottenuto risposta... Ovviamente è severamente vietato contattare OIPA telefonicamente ed il portavoce omette persino la firma.

Le viene ulteriormente suggerito di rivolgersi ad un associazione di volontari, dicasi Oasi del randagio, ma anche lì le rispondono che è tutto occupato e che non hanno posto …

Dall’inizio di Gennaio ad oggi, la Signora ha provveduto agli alimenti di questi cuccioli ma, mi confessa in privato, non riesce ad andare oltre e teme davvero che moriranno di stenti. Coloro che indossano una divisa e sono pagati dallo Stato, comprese le sovvenzioni, sanno che tutti i decreti nazionali e regionali in periodo di pandemia, non vietano di assistere gli animali, mentre rimane confermato il reato penale nel non assisterli e nell’abbandono.





Le estreme conseguenze del randagismo in Sicilia

Covid o non Covid, l’insostenibile situazione del randagismo in Sicilia è un problema serio e grave, non potrebbe essere altrimenti se non ci fossero loschi intrecci e subdoli interessi speculativi, immobilismo, ma soprattutto disgusta quella finzione che nasconde il reale interesse per gli animali da parte di chi ha competenze e incarichi precisi.

L e risposte della natura, per i trattamenti ricevuti, ben sappiamo che non tardano ad arrivare. Nel bene e nel male.

Non avremmo dovuto quindi “cadere dal pero”, quando abbiamo letto cronache strazianti come la vicenda della dj Viviana Parisi ed il suo figlioletto Joele, entrambi trovati sbranati dai cani nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso Agosto 2020; il monitoraggio di cani e gatti è molto importante, per la salvaguardia degli uomini e degli stessi animali, bisogna pianificare per loro, garantire condizioni di benessere che non li portino alla fame estrema, alla ferocia e dunque ai pericoli. La cura in questo senso è soprattutto dimostrazione di grado di civiltà, oltre che di amore e sensibilità.