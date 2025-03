Salvatore Navarra ha evidenziato i successi di Tenute Navarra in occasione della “Guida ai Vini di Sicilia”, rassegna di tre giorni dedicata all’eccellenza del settore vitivinicolo siciliano.



Salvatore Navarra: Tenute Navarra alla “Guida ai Vini di Sicilia”

Nuovi riconoscimenti per l’azienda agricola Tenute Navarra, realtà di punta del settore con sede a Butera, in provincia di Caltanissetta. È quanto emerso nel corso dell’evento “Guida ai Vini di Sicilia”, tenutosi a gennaio presso il Poggio del Sole Resort di Ragusa e dedicato all’eccellenza del settore siciliano. Tra i partecipanti anche Salvatore Navarra, Business Relationship Manager di Tenute Navarra, nel corso di una tre giorni che ha ospitato incontri, premiazioni e degustazioni dei vini dell’isola. Tra le varie attività, l’azienda agricola ha preso parte al banco d’assaggio offerto al pubblico presso la Sala Maestrale del Resort, partecipando inoltre a due masterclass di esperti sommelier con il “Rosemosse 2023 - Spumante Extra Brut Frappato Rosato Terre Siciliane IGP” e il “Maribu 2022 - Cerasuolo di Vittoria DOCG”. Un successo evidenziato anche dal Business Relationship Manager Salvatore Navarra: “Essere presenti alla prestigiosa presentazione della Guida ai Vini di Sicilia è un momento di grande significato per noi di Tenute Navarra. Questa rassegna non solo celebra la qualità dei vini siciliani, ma rappresenta anche un’importante occasione di confronto e di crescita per l’intero settore vitivinicolo”.



Salvatore Navarra: il dettaglio sui premi ricevuti

“I riconoscimenti che conseguiamo ci motivano e stimolano per continuare a innovare e mantenere elevati standard di qualità, contribuendo così a far crescere e diffondere la reputazione del vino siciliano nel panorama internazionale”, ha osservato Salvatore Navarra specificando come, in tali occasioni, l’obiettivo di Tenute Navarra sia “costruire relazioni solide e durature con i nostri clienti e partner. La loro fiducia è fondamentale per il nostro successo e ci spinge a perseguire l’eccellenza in ogni bottiglia che produciamo”. Tra i riconoscimenti ricevuti spicca l’inserimento nella famosa pubblicazione annuale “Guida Vitae 2025” realizzata da AIS (Associazione Italiana Sommelier), nonché il riconoscimento ottenuto dal vino “Battichiè - Nero d’Avola Riserva del Fondatore 2020”, che ha ricevuto il prestigioso premio “Quattro Viti” con un punteggio di 91/100, attestandone il valore in termini stilistici e organolettici. Non solo: anche il 2025 si è avviato con nuovi successi per l’azienda, che è stata inserita in importanti selezioni di settore come la “Guida Oro - I Vini di Veronelli 2025”, la “Guida BIO 2025” e nella pubblicazione “I Migliori dei Migliori Vini Italiani 2025”, confermando nuovamente il prestigio del marchio Tenute Navarra.