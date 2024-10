Afragola celebra il talento di Giuseppe Cossentino, sceneggiatore, regista e scrittore di origini afragolesi, con un riconoscimento che suggella il legame profondo tra l’autore e la sua città. Durante l’evento di presentazione del suo nuovo romanzo, Passioni Senza Fine, tenutosi nella suggestiva cornice della Biblioteca Comunale di Afragola e patrocinato dalla città stessa, il Sindaco Prof. Antonio Pannone ha consegnato a Cossentino il gagliardetto ufficiale della città, onorandolo per il suo contributo culturale e artistico.

La serata, moderata dal giornalista Giuseppe Nappa, ha registrato una partecipazione calorosa, confermando l’apprezzamento della comunità per il talento e l’impegno di Cossentino. Nel suo discorso, il sindaco Pannone ha elogiato Cossentino come ambasciatore dei valori positivi di Afragola, riconoscendo l’autenticità e la passione del suo lavoro e la sua capacità di portare avanti con orgoglio l’identità della città sia a livello nazionale che internazionale.

Passioni Senza Fine, edito da Olisterno Editore, esplora una storia d’amore fuori dagli schemi tra Ginevra De Santis e il giovane Brando Buonocore, affrontando con coraggio i tabù sociali. Con questo romanzo, Cossentino sfida i pregiudizi e invita il lettore a riflettere sul vero significato dell’amore e sulla necessità di superare le barriere imposte dalle convenzioni sociali. “Scrivere di un amore con una marcata differenza d’età è una scelta coraggiosa”, ha affermato Cossentino, spiegando come Passioni Senza Fine sia un omaggio alla libertà di amare.

Alla fine della serata, il sindaco ha consegnato il gagliardetto di Afragola come simbolo di stima e rispetto per Cossentino, il quale, con il suo talento e la sua sensibilità, continua a rappresentare Afragola come una città culturalmente viva e pronta a sostenere i propri cittadini. Questo riconoscimento celebra non solo i suoi successi letterari, ma anche il suo ruolo di narratore capace di esplorare l’animo umano e le sue sfumature, confermando ancora una volta Afragola come centro promotore di cultura e innovazione.