Un momento intenso, autentico e profondamente umano ha attraversato lo studio di MattinaLive, in onda su Canale 8, durante la recente intervista che ha visto protagonisti Nunzio Bellino, attore, personaggio televisivo e simbolo di coraggio, insieme a Giuseppe Cossentino, autore pluripremiato e sceneggiatore di grande sensibilità.

A condurre l’incontro con empatia e delicatezza è stata la giornalista Diletta Acanfora, che ha saputo dare spazio e voce a una testimonianza straordinaria: quella racchiusa tra le pagine di "Cuore elastico", il romanzo autobiografico che racconta la vita di Bellino, affetto da una patologia rara, la Sindrome di Ehlers-Danlos.

Pubblicato da Olisterno Editore, il libro non è solo una storia di malattia e resilienza, ma un vero inno alla forza interiore e alla capacità di trasformare la fragilità in una risorsa potente. Il romanzo autobiografico, scritto a quattro mani e a cuore aperto da Bellino e Cossentino, è arricchito dall’introduzione e dalla prefazione firmate dai giornalisti Sante Cossentino e Giuseppe Nappa, che offrono ulteriori chiavi di lettura e spunti di riflessione.

Durante la trasmissione, Bellino e Cossentino hanno parlato anche del loro impegno sociale e delle battaglie quotidiane contro ogni forma di discriminazione. Un impegno che si traduce in gesti concreti: i proventi del volume saranno devoluti alla ricerca sulle malattie rare, contribuendo così a dare speranza e futuro a chi vive condizioni ancora poco conosciute e spesso invisibili.

«Cuore elastico non è solo un libro, è un messaggio. È il nostro modo per dire che ogni fragilità può nascondere una forza straordinaria», hanno dichiarato i due ospiti, ringraziando MattinaLive e la conduttrice per l’opportunità di condivisione.

"Cuore elastico" è disponibile nelle principali librerie e su tutte le piattaforme online.

Un libro che fa bene al cuore, in tutti i sensi.