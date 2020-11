«Nella nota del Comitato Vigili del Fuoco Radioriparatori ancora una volta si evidenzia la grave carenza di personale presso i centri regionali di telecomunicazioni e la mancanza di riconoscimento della specializzazione, ecco perché abbiamo ritenuto appoggiare la richiesta e coinvolgere i vertici dell'Amministrazione per poter arginare tale mancanza e avviare con procedura di urgenza la selezione di personale e avviare un corso di formazione in modalità FAD per accelerare i tempi».

Lo afferma Fernando Cordella, Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco.

Nella nota del Comitato Radioriparatori, trasmessa da ANPPE VVF, a firma del Capo Reparto Manlio Ciocca, si evidenzia una carenza del 70% dell'organico, in alcune centri regionali, numeri stabiliti con la recente pianta organica, ecco perché è importante l'emanazione di corsi abilitanti di personale preparato professionalmente per questa tipologia di servizio, indispensabile per l'intero Corpo Nazionale.

Inoltre sempre, il Portavoce del Comitato Ciocca, spiega che l'obiettivo è quello di far funzionare al meglio il servizio svolto dalle squadre impegnate su tutto il territorio Nazionale, con delle chiare procedure operative standard e formazione continua.

Inoltre, continua sempre Ciocca, il personale operativo di questo settore è inserito nel dispositivo di soccorso e in caso di calamità può accedere nella zona rossa ricoprendo incarichi di agente e ufficiale di P.G. ecco l'importanza del servizio telecomunicazioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.