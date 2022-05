Spettacolare e tecnica la pista di Le Mans e come tale ha chiesto il suo dovuto e prevedibile contributo di cadute di cui ha fatto le spese anche Pecco Bagnaia proprio mentre con la sua Ducati stava lottando per la vittoria del GP di Francia della MotoGP. Così, la gara è andata a Enea Bastianini (Gresini Racing) che già dalle prime fasi lo seguiva dappresso. E colui che era destinato al terzo gradino del podio, l'altro ducatista Jack Miller si è aggiudicato il secondo posto con Aleix Espargaro che ancora una volta con la sua Aprilia continua a mietere allori e punti nel mondiale.

Al via era stato proprio Miller a scattare in testa, mentre Bagnaia, dopo la bagarre iniziale gli si era portato dietro, seguito dalla Suzuki di Rins. Il dritto alla curva 2 gli fa però tagliare la pista e quando rientra sull'asfalto l'alta velocità mantenuta per non rischiare di finire risucchiato nella ghiaia, gli fa perdere il controllo della moto che vola per terra rischiando di travolgere il duo di testa che nel frattempo aveva superato. Successivamente anche Mir, con l'altra Suzuki, cade mentre era quarto e stava ricucendo il gap con i primi.

Così in testa vi erano le due Ducati ufficiali e quella di Enea Bastianini che dopo un po' da terzo si porta dietro Bagnaia che in precedenza aveva superato Miller, ma senza riuscire a trovare il ritmo per fare il vuoto, almeno inizialmente. Infatti nell'ultima parte di gara i due piloti di testa, che avevano optato per una combinazione di pneumatici medium all'anteriore e soft al posteriore, riescono a staccare Miller.

La battaglia fra i due italiani si accende a sette giri dalla fine, con Bastianini che riesce a superare Bagnaia che va largo alla curva 8. Preso dalla frenesia di recuperare, Bagnaia incappa in un secondo errore, questa volta fatale, finendo fuori pista.

Dietro Quartararo, che ha fatto una gara nelle retrovie dopo una bruttissima partenza, non riesce a recuperare su Espargaro, mentre Zarco, con l'unica Pramac rimasta in gara dopo la caduta di Martin nei primissimi giri, è quinto davanti a Marquez (Honda) e Nakagami (LCR Honda).



Nella classifica del mondiale Quartararo resta primo con un vantaggio di 4 punti su Espargaro, mentre Bastianini alla terza vittoria stagionale è terzo a -8, davanti a Rins, staccato di 33 lunghezze.

Questi i primi dieci classificati nel GP di Francia:

01. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™)

02. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 2.718

03. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 4.182

04. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 4.288

05. Johann Zarco (Pramac Racing) + 11.139

06. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 15.155

07. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 16.680

08. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 18.459

09. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 20.541

10. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 21.486

La MotoGP sarà di nuovo in pista tra due settimane su un circuito ancor più tecnico e spettacolare come quello del Mugello.







Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1525845432328388609