Questo è quanto dichiarato da Zelensky alla Conferenza di Parigi che si è tenuta questo martedì, a cui ha partecipato in presenza la moglie Olena, dove tra gli altri erano presenti il presidente francese Macron e la presidente della Commissione Ue, von der Leyen.

... Ci sono già stati massicci attacchi missilistici contro il nostro settore energetico con il costante supporto di droni iraniani. La Russia ha aperto un nuovo fronte contro di noi, cercando di provocare una catastrofe umanitaria in tutta l'Ucraina. La Russia ha bisogno di un blackout dell'Ucraina per usarlo come una presunta sconfitta dell'Europa e di tutta la nostra resistenza democratica.In risposta, abbiamo stabilito un nuovo formato di cooperazione e facciamo di tutto per il bene del Paese, per il bene degli ucraini, contro i blackout, contro il terrore energetico.L'Ucraina ha resistito a centinaia di attacchi russi di varia intensità contro il nostro settore energetico. Ma ora la maggior parte delle nostre centrali elettriche sono purtroppo danneggiate o distrutte dai bombardamenti. Tutte le centrali idroelettriche, tutte le centrali termiche... Dio non voglia, ma immaginate cosa significherebbe nei vostri paesi.Uno degli attacchi russi ha provocato l'arresto di tutte le unità nucleari delle nostre centrali... i sistemi automatici di backup sono stati attivati, fortunatamente senza incidenti.Almeno un miliardo e mezzo di euro è necessario solo per i primi lavori di ripristino degli impianti energetici distrutti dagli attacchi russi.Ogni volta, dopo ogni attacco russo, cerchiamo di ripristinare la capacità tecnica di generare e fornire elettricità. Tuttavia, ogni giorno i nostri tecnici devono scollegare milioni di ucraini dalla fornitura del servizio a causa di gravi carenze nel sistema energetico generale.In questo momento, circa 12 milioni di persone in quasi tutte le regioni e nella capitale sono disconnesse dalla fornitura. E ci aspettiamo nuovi attacchi russi ogni giorno, che possono aumentare notevolmente il numero di di nuove chiusure degli impianti.Ecco perché i generatori e i gruppi di continuità sono diventati ormai necessari in Ucraina quanto i veicoli blindati e i giubbotti antiproiettile. Questo è l'unico modo per proteggere la gente dai blackout. In Ucraina, infatti, è attualmente in costruzione un sistema di generazione di energia decentralizzato, parallelo a quello principale. Si sta costruendo molto velocemente, in tutte le regioni, da parte di molte aziende.Tuttavia, non può soddisfare tutte le esigenze dell'Ucraina.Sì, migliaia di imprese ucraine, piccole e medie imprese, strutture sociali continuano a funzionare grazie ai generatori.Sì, gli ospedali funzionano con i generatori, centinaia di migliaia di posti di lavoro sono già stati salvati grazie ai generatori, Internet e le comunicazioni sono assicurate contro le interruzioni.Sono stati aperti più di 5.000 punti di invincibilità in tutto il paese, strutture speciali in cui le persone possono riscaldarsi, effettuare ricariche e utilizzare le comunicazioni.E sono grato a tutti i nostri partner che stanno già aiutando l'Ucraina con le attrezzature adeguate per mantenere un tale livello di sostenibilità energetica.Tuttavia, il compito chiave è preservare il principale sistema energetico dell'Ucraina, per garantire il suo funzionamento stabile nonostante gli sforzi russi per rendere l'Ucraina il luogo più buio d'Europa.Qui e ora dobbiamo concordare cose specifiche che non solo aiuteranno l'Ucraina in modo da superare il prossimo inverno. Dimostreranno anche nel modo più chiaro possibile a tutte le forze antidemocratiche e antieuropee, e in primo luogo alla Russia, che l'Europa ha imparato a prevenire la catastrofe e a proteggere il suo popolo.Primo. Abbiamo bisogno di diverse categorie di apparecchiature: si tratta di trasformatori, apparecchiature per il ripristino di reti ad alta tensione, turbine a gas e unità di potenza a pistoni alimentate a gas. I rappresentanti ucraini presenti alla Conferenza potranno illustrarne tutte le caratteristiche tecniche.Secondo. Almeno fino alla fine dell'inverno, abbiamo bisogno del sostegno di emergenza del sistema energetico europeo. Cioè, la fornitura di elettricità dai paesi dell'Unione Europea all'Ucraina. Il volume è fino a due gigawatt.Perché ciò diventi possibile, è necessaria una decisione di ENTSO-E per aumentare la capacità di importazione. Anche in questo caso, tutti i dettagli tecnici di tale decisione saranno presentati dai nostri funzionari presenti alla Conferenza.Tale sostegno alla fornitura di energia elettrica potrebbe costare circa 800 milioni di euro a prezzi correnti. Questo è significativo. Ma molto meno di quanto potrebbe costare a tutti noi un blackout in Ucraina. Pertanto, vi esorto a fare dell'approvazione di tale sostegno uno dei risultati concreti di questa conferenza.Terzo. Per analogia con le missioni di osservazione dell'AIEA, per le quali è stato concordato che siano inviate a tutte le centrali nucleari dell'Ucraina, chiediamo all'Unione Europea di inviare missioni speciali anche presso le infrastrutture energetiche critiche, coinvolte nell'approvvigionamento energetico dell'Ucraina e da cui dipende direttamente la stabilità dell'intera nostra regione. Tali missioni dell'UE potrebbero diventare un fattore affidabile per stabilizzare la situazione e un adeguato controllo internazionale.Quarto. A causa della distruzione delle centrali elettriche da parte dei terroristi, quest'inverno siamo costretti a utilizzare più gas del previsto. Di conseguenza, abbiamo bisogno di supporto per l'acquisto di circa due miliardi di metri cubi di gas. È anche un elemento necessario della nostra stabilità che ha bisogno della tua leadership.Quinto. Un altro risultato pratico di questa Conferenza potrebbe essere un accordo sul finanziamento del progetto, di cui Emmanuel ha già iniziato a parlare, sull'acquisto di lampadine a LED per l'Ucraina. Questo potrebbe non sembrare significativo per qualcuno. Ma 50 milioni di tali lampadine faranno risparmiare circa un gigawatt di elettricità. Dato che il deficit medio nel nostro sistema energetico è di circa due gigawatt e mezzo, anche questo progetto potrebbe essere di grande aiuto.E sesto. Abbiamo bisogno di uno speciale meccanismo permanente per coordinare gli sforzi: il meccanismo di Parigi. Ciò consentirà di fornire risposte tempestive ed efficaci a ogni sfida del terrore energetico russo. Sfortunatamente, non disponiamo ancora di un sistema di difesa aerea così moderno in grado di abbattere missili e droni russi al cento per cento, tuttavia possiamo creare un tale sistema decisionale che possa al cento per cento rendere prive di significato le tattiche terroristiche della Russia.Quando la stabilità energetica dell'Ucraina sarà garantita per tutto il periodo invernale, quando sarà garantito che non ci saranno nuove ondate migratorie di massa dal nostro paese ai vostri paesi, sarà anche garantito che nessun attacco, nessun blackout, nessuna ricerca di armi da qualche parte là fuori in Iran o altrove potrà essere d'aiuto alla Russia.L'energia è una delle chiavi di tutto questo.