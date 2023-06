Usciva 5 anni fa il primo singolo dell'estroso artista capitolino Yozot, divenuto ormai celebre per la sua scelta di rappare in latino classico: "Rapper occasionali" una critica alla musica fatta solo per vendere.

Ancora in uno stile acerbo Yozot, all'epoca praticamente sconosciuto, frequentava l'ultimo anno delle superiori al liceo artistico Enzo Rossi a Roma e pubblicò il pezzo proprio durante il periodo degli esami di maturità.

All' epoca ancora non rappava in latino e non metteva le sue poesie, sulle barre del rap e della trap. Aveva uno stile di rap conscious molto piu simile a Rancore o Murubutu, più narrativo e meno poetico.

Ha Pubblicato il suo primo singolo il 30 giugno del 2018. Oggi ricorda il quinquennio con un lungo messaggio commosso, ai fans che riportiamo qui:

"Usciva 5 anni fa, la mia prima canzone ufficiale "RAPPER OCCASIONALI, critica alla musica fatta solo per vendere "... Ero ancora uno Yozot in erba, che usciva dai primi 5 anni di formazione e freestyle in strada per il quartiere, uno Yozot che ancora separava la poesia🏛️🔥 dalla musica rap🧢🎙️, che rappava in studio e conservava le sue poesie sui fogli di carta volanti nei quaderni di scuola delle superiori.

Mi ricordo era più o meno quest'ora quando 5 anni fa pubblicai questa canzone su YouTube aiutato nell'editing dalla mia ex ragazza, senza nemmeno una vera cover, senza un video, non è mai uscita su Spotify o i Tunes.

Non ero nemmeno a casa, ero lontano da Roma. All'epoca dissi ai miei amici di ricondividere questa canzone più che potevano su YouTube.

Stavo finendo le superiori, era la settimana prima della prova orale dell'esame di maturità e mentre finivo di scrivere la tesina pubblicai la canzone alle 4 di notte, registrata poche ore prima all'Infinite studio.

Quanti ricordi ora mi scivolano addosso, la prima canzone, la prima volta in uno studio professionale, la prima volta che avete sentito un mio pezzo, un emozione indescrivibile, la prima volta che mi sono ascoltato mixato e masterizzato.

Un fremito mi pervade l'anima, ancora non rappavo in latino classico, ancora non mettevo la poesia in musica, ancora separavo le due cose, le canzoni le registravo e le poesie le lasciavo sui fogli.

Quanti ricordi a ripensarci: da dove sono partito e dove sto arrivando dopo soli 5 anni da questo inizio.



Grazie anche al vostro supporto ❤️

E voi vi ricordate di questa canzone?

AD MAIORA SEMPER 🏛️🔥