La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato oggi le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, accompagnata dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e dal presidente della regione Stefano Bonaccini.

I tre politici hanno sorvolato in elicottero le aree più colpite dal maltempo, tra cui l'area occidentale di Bologna, Conselice, Lavezzola e Ravenna, dove hanno potuto constatare i danni causati dalle piogge torrenziali e dalle frane.

Von der Leyen ha espresso la sua solidarietà alle popolazioni locali e ha assicurato il sostegno dell'Unione europea per la ricostruzione. Meloni ha ringraziato la presidente per la sua presenza e ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i diversi livelli di governo per affrontare l'emergenza. Bonaccini ha illustrato le misure adottate dalla regione per soccorrere le vittime e ripristinare la normalità.

Questa la conferenza stampa post-visita:

Heart-breaking to see the devastation caused by the floods in the beautiful region of Emilia Romagna.



I have come here to tell you that Europe is mourning with you.



And that we are by your side. https://t.co/mkLbvxHOvj