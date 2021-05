Un Quartararo (Yamaha) modello Marquez a Jerez, per il GP di Spagna di MotoGP, centra la quarta pole in quattro gran premi. Così, con il tempo di 1'36.755, domenica occuperà la prima casella in griglia, davanti alla Yamaha Petronas di Morbidelli, approdato in Q2, grazie al miglior tempo realizzato in Q1.

Sit on board with @FabioQ20 as he takes the #SpanishGP 🇪🇸 pole position!🔥



Didn't guess the exact lap time? Try next time with the #MotoGP Predictor, presented by @TISSOT 👉 https://t.co/UixmumUD08 pic.twitter.com/OeOcSQfkOB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2021

A seguire troviamo le due Ducati ufficiali di Miller e Bagnaia, davanti a Nakagami, con la Honda LCR, e Zarco con la Pramac, che per questo fine settimana avrà come compagno di squadra Tito Rabat che sostituisce Jorge Martin ancora convalescente dopo l'incidente e le fratture riportate a Portimao.

Settimo tempo per l'altra Yamaha ufficiale di Maverick Viñales che precede un ottimo Aleix Espargaro (Aprilia), ormai da non considerarsi più come outsider. A chiudere la top 10 troviamo il duo Suzuki, con il nono tempo di Alex Rins, mentre Joan Mir apre la quarta fila.

Solo 12° e 13° tempo per il team ufficiale Honda, con Pol Espargaro e Marc Marquez superati anche dalla wildcard Stefan Bradl (Honda HRC) con l'11° tempo. Solo 17° tempo per Valentino Rossi (Yamaha Petronas).