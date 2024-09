È durato meno di un giro il testa a testa tra i due principali contendenti al mondiale MotoGP nella gara Sprint del GP d'Indonesia sul circuito di Mandalika. Partito in testa dopo aver conquistato la pole, Jorge Martin (Pramac) è caduto alla curva 16, la stessa che lo aveva già tradito durante le prove libere del mattino, prima di completare il primo giro, lasciando così via libera a Francesco Bagnaia (Ducati), che lo seguiva a ruota. Il pilota piemontese ha immediatamente preso il comando della corsa e non lo ha più mollato, aggiudicandosi la gara e riducendo a soli 12 punti il suo distacco in classifica da Martin che, risalito subito in sella ha recuperato posizioni su posizioni ma senza riuscire ad arrivare a punti, tagliando il traguardo in decima posizione.

A costly mistake! 😱@88jorgemartin crashed out of the lead on the opening lap! ❌ He rejoined the #TissotSprint and finished 10th but didn't score any point! 😓#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/uxmedyN8HN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2024

Bagnaia, nella prima parte di gara, ha dovuto tener dietro Marco Bezzecchi (VR46) che, partito dalla prima fila, lo ha impegnato fino al settimo giro, quando nella staccata della curva 10 ha perso il controllo della sua Ducati, costringendolo ad andare lungo e compromettendo ogni possibilità di lottare per il podio. Bezzecchi ha così chiuso la Sprint in quarta posizione.

Il suo errore ha aperto la strada a Marc Marquez (Gresini Racing), protagonista di una partenza incredibile che dalla dodicesima posizione gli ha permesso di riportarsi fin dalla prima curva sul gruppo dei primi. L'otto volte campione del mondo, nel finale, non è riuscito però a difendersi dall'attacco di Enea Bastianini (Ducati) che, come sempre, è partito lento ma ha chiuso girando come il più veloce, conquistando così il secondo gradino del podio, davanti al pilota spagnolo. Il distacco di Bastiani da Bagnaia sul traguardo è stato di appena 107 millesimi, il più ristretto registrato nel 2024.

Franco Morbidelli (Pramac) ha chiuso la Sprint in quinta posizione, seguito da Pedro Acosta (KTM GASGAS), Maverick Vinales (Aprilia) e Johann Zarco, ottavo con la RC213V del team Honda LCR. Nono posto per Fabio Di Giannantonio (VR46), ultimo pilota a punti.

Nel mondiale, Martin ha 341 punti, seguito da Bagnaia a 329 e da Bastiani, terzo con 291. Marquez è quarto a 53 lunghezze.

Domenica il warm-up della MotoGP inizierà alle 4:40 ora italiana, mentre la gara prenderà il via alle 9:00.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1839936267817234553/photo/1