Quest'anno nella gara per i Migliori Effetti Speciali ai prossimi Oscar parte favorito The Creator, soprattutto dopo l'esclusione a sorpresa di Oppenheimer dalla short-list dei semifinalisti, nonostante avesse dalla sua parte numerose candidature ai Film Critics Awards tra cui quella ai Critics Choice Awards.

Completano la potenziale cinquina: Guardians of the Galaxy Vol. 3, il favorito di quest’anno per la categoria Miglior film d’animazione, Spider-man: Across the Spider-Verse e il Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia, Povere creature!.

Per il 5° nome gara aperta tra 4 titoli laddove spiccano: il film spagnolo semifinalista nella categoria Miglior film internazionale, Society of the Snow e Godzilla Minus One. Oltre ad altri 4 film in pole position per la candidatura agli Oscar nella categoria Best Visual Effects.