Charles Leclerc:"Non posso essere troppo contento della gara di oggi, perché ci aspettavamo di essere allo stesso livello di Mercedes e invece siamo arrivati dietro. Il lato positivo è che siamo riusciti a tenere alle spalle le due Red Bull e una McLaren.In termini di gomme e strategia, ci aspettavamo di vedere molto più graining sulle gomme Hard, che invece hanno funzionato bene, mentre abbiamo faticato di più con le Medium. Ho pensato che ci fossimo fermati troppo presto per la prima sosta, ma a posteriori le Hard sono risultate davvero performanti e, come abbiamo visto con George (Russell), la strategia con un'unica sosta sarebbe potuta essere la migliore. Nel complesso credo però che abbiamo fatto un buon lavoro per rimanere davanti a Max (Verstappen).Speravo in un risultato migliore prima delle vacanze, ma è così che vanno le cose e se non altro sono sicuro di aver spremuto dalla macchina tutto il potenziale a disposizione".

Carlos Sainz:"È stata una gara difficile. Abbiamo deciso di partire con una strategia diversa da tutti quelli che ci circondavano. Il via e il primo stint sono stati molto buoni, ma purtroppo non abbiamo avuto abbastanza ritmo per sfruttarli a nostro vantaggio.È stata una prima metà di stagione impegnativa per molte ragioni, ma sono sicuro che dopo la pausa estiva torneremo più forti. Grazie a tutti i tifosi per il supporto. Ci vediamo a Zandvoort".

Fred Vasseur:"Nel complesso, in termini di prestazione pura questa gara è stata di buon livello per noi, anche se avremmo preferito arrivare alla pausa estiva con un posto sul podio. Siamo rimasti tutti sorpresi dal degrado molto basso delle Hard e al contrario di quello assai elevato delle Medium. Ciò ha significato che George (Russell) si è ritrovato con la strategia migliore e dietro di lui tutti i rivali diretti sono arrivati nell'ambito di dieci secondi, cosa che è in realtà molto positiva per lo sport e il campionato. Il nostro ritmo complessivo è stato buono e oggi siamo riusciti a finire davanti alle due Red Bull e a una McLaren, un risultato che su una pista come Spa-Francorchamps non è poi così male per noi. Penso che questo fine settimana abbiamo fatto progressi a livello di prestazione, ma ci mancano ancora uno o due decimi per poter lottare di nuovo per la vittoria. Ci concentreremo su questo a partire da domani e dopo la pausa per aumentare la nostra competitività per le prossime gare".

Se può consolare, dopo la gara in Belgio, la scuderia Ferrari è il primo team di Formula 1 ad aver conquistato 10mila punti.





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1817567637091873221/photo/1