14/04 Andrea Damante al Nikita Costez di Telgate (BG)... ed il 13/04 si balla all'Hotel Costez a Cazzago (BS)

Due party d'eccellenza fanno scatenare l'universo #Costez venerdì 13 aprile e sabato 14 aprile 2018.

Il 14 aprile al grande Nikita Costez di Telgate (BG) torna Andrea Damante.

Andrea Damante è ormai uno dei personaggi più in vista dell'entertainment italiano e non solo. Basta cercare un attimo su Google per essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati a Damante. Infatti è notissimo per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc). Ma Damante non è solo un personaggio mediatico. Oggi infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce la sua musica con l'etichetta indipendente The Saifam Group. Andrea Damante ha lasciato l'università per amore della musica, che rimane il suo principale interesse insieme alla cucina. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.

La sera prima, venerdì 13 aprile 2018, a dj bar Hotel Costez di Cazzago (BS), in piena Franciacorta, il party è Supenight. In console c'è Antonio Viceversa, al microfono arriva invece Brio, vocalist ed art director molto attivo a Brescia e non solo.

