Venerdì 12 aprile al Top Club Show Dinner la serata avrà inizio alle 21:00 con un dinner show. La cena, che a scelta del cliente, sarà servita con menù di carne o di pesce oppure a buffet, sarà accompagnata dalla live performance di Eleonora Rossi, in arte "La Reds" e da vari spettacoli. Dalle ore 23.30 avrà inizio la serata disco, accompagnata dalla voce del vocalist Alex F., con i suoni dei dj Max Monti e Gianni Morri. Quest'ultimo durante la sua lunga carriera artistica ha collaborato con diversi club italiani come Pineta Milano Marittima e Qi Clubbing.

Sabato 13 aprile al Frontemare si terrà invece l'evento denominato "Tam Tam". La serata avrà inizio alle 20:30 con una cena servita a scelta tra piatti di carne o pesce, o a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Dejavu, seguito dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce accompagnati dalla voce di Davide Cecchini fino a fine serata.

Domenica 14 aprile ecco al Frontemare Rimini la più bella musica su cui ballare salsa, bachata, reggaeton… aspetta gli amanti del latino all'apericena del Frontemare ed è"Tropical Night". L'apericena con un ricco buffet e drink incluso sarà accompagnata dal ritmo travolgente del dj set di Mauro Catalini e dall'animazione UrbanItaly dalle ore 21:00 fino a tarda serata nella pista centrale. Nella sala privè ci saranno i suoni dello special guest Andrea Salsa Rimini.





Info +39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]







Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.